В Бразилии в штате Риу-Гранди-ду-Сул потерпел крушение самолет
В бразильском городе Гранаду потерпел крушение самолет, сообщил в Х губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте.
Губернатор сообщил, что внимательно следит за трагическим крушением самолета в Грамаду, в ликвидации аварии задействованы силы государственной безопасности. Он уточнил, что весь персонал муниципалитета мобилизован для реагирования на произошедшее и что он сам направляется на место, чтобы контролировать работу.
По словам губернатора, в настоящий момент главным приоритетом является изоляция района и оказание помощи людям, получившим травмы. При этом он отметил, что, согласно предварительной информации, пассажиры самолета не выжили.
Позднее в своем видеообращении он рассказал, что травмы получили как минимум 14 человек. В самолете, по его словам находились, девять человек.