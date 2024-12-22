В Бразилии в штате Риу-Гранди-ду-Сул потерпел крушение самолет

Губернатор сообщил, что внимательно следит за трагическим крушением самолета в Грамаду, в ликвидации аварии задействованы силы государственной безопасности. Он уточнил, что весь персонал муниципалитета мобилизован для реагирования на произошедшее и что он сам направляется на место, чтобы контролировать работу.