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Главред «Медиазоны» стал фигурантом уголовного дела

Ведомости

Главный редактор издания «Медиазона» (считается в России СМИ-иноагентом) Сергей Смирнов (признан в России иноагентом) стал фигурантом уголовного дела из-за неисполнения обязанностей иноагента. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). По словам источника, предварительно, Смирнов на протяжении длительного времени не ставил плашку иноагента в материалах, публикуемых им в сети.

28 ноября 2023 г. Басманный суд Москвы оштрафовал «Медиазону» на 300 000 руб. за отсутствие маркировки иностранного агента. 8 ноября того же года Бутырский суд столицы оштрафовал Смирнова на 40 000 руб. в связи с отсутствием плашки иноагента.

Минюст РФ включил «Медиазону», а также главного редактора Смирнова и бывшего издателя Петра Верзилова (считается в России иноагентом) в реестр СМИ-иноагентов в сентябре 2021 г. В декабре Смирнов и Верзилов обратились в суд с требованием исключить их из этого перечня, но в январе 2022 г. суд отказался с них статусы СМИ-иноагентов.

24 декабря «Ведомости» писали, что Верзилов был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В начале апреля его заочно приговорили к 8 годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима по делу о фейках о Вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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