Главред «Медиазоны» стал фигурантом уголовного дела

Минюст РФ включил «Медиазону», а также главного редактора Смирнова и бывшего издателя Петра Верзилова (считается в России иноагентом) в реестр СМИ-иноагентов в сентябре 2021 г. В декабре Смирнов и Верзилов обратились в суд с требованием исключить их из этого перечня, но в январе 2022 г. суд отказался с них статусы СМИ-иноагентов.