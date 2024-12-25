Главред «Медиазоны» стал фигурантом уголовного дела
Главный редактор издания «Медиазона»
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). По словам источника, предварительно, Смирнов на протяжении длительного времени не ставил плашку иноагента в материалах, публикуемых им в сети.
28 ноября 2023 г. Басманный суд Москвы оштрафовал «Медиазону» на 300 000 руб. за отсутствие маркировки иностранного агента. 8 ноября того же года Бутырский суд столицы оштрафовал Смирнова на 40 000 руб. в связи с отсутствием плашки иноагента.
Минюст РФ включил «Медиазону», а также главного редактора Смирнова и бывшего издателя Петра Верзилова
24 декабря «Ведомости» писали, что Верзилов был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В начале апреля его заочно приговорили к 8 годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима по делу о фейках о Вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).