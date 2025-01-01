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Захарова вспомнила о реакции россиян на уход с президентского поста Ельцина

Ведомости

В последний день 1999 г. многие россияне с недоверием восприняли новость об уходе Бориса Ельцина с поста президента, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Sputnik».

Захарова рассказала, что после объявления об отставке Ельцина она сообщила об этом своему отцу, который работал в российском посольстве в Китае. Однако даже посол Игорь Рогачев, которому позвонил ее отец, не поверил этой информации. «Я села в маршрутку, и только несколько человек рядом с водителем обсуждали эту новость. Остальные пассажиры даже не знали о произошедшем», – вспоминает Захарова.

Президент РФ Владимир Путин на прямой линии, комментируя образ Ельцина как алкоголика, связал его появление с реакцией Запада на позицию Ельцина по экспансии НАТО в Югославии. Путин также вспомнил, как Ельцин предложил ему баллотироваться в президенты, и отметил, что даже сейчас его ответ был бы таким же: он не был готов к этому шагу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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