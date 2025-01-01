Захарова вспомнила о реакции россиян на уход с президентского поста Ельцина
В последний день 1999 г. многие россияне с недоверием восприняли новость об уходе Бориса Ельцина с поста президента, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Sputnik».
Захарова рассказала, что после объявления об отставке Ельцина она сообщила об этом своему отцу, который работал в российском посольстве в Китае. Однако даже посол Игорь Рогачев, которому позвонил ее отец, не поверил этой информации. «Я села в маршрутку, и только несколько человек рядом с водителем обсуждали эту новость. Остальные пассажиры даже не знали о произошедшем», – вспоминает Захарова.
Президент РФ Владимир Путин на прямой линии, комментируя образ Ельцина как алкоголика, связал его появление с реакцией Запада на позицию Ельцина по экспансии НАТО в Югославии. Путин также вспомнил, как Ельцин предложил ему баллотироваться в президенты, и отметил, что даже сейчас его ответ был бы таким же: он не был готов к этому шагу.