Захарова вспомнила о реакции россиян на уход с президентского поста Ельцина

Захарова рассказала, что после объявления об отставке Ельцина она сообщила об этом своему отцу, который работал в российском посольстве в Китае. Однако даже посол Игорь Рогачев, которому позвонил ее отец, не поверил этой информации. «Я села в маршрутку, и только несколько человек рядом с водителем обсуждали эту новость. Остальные пассажиры даже не знали о произошедшем», – вспоминает Захарова.