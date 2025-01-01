Путин поздравил российского шахматиста Непомнящего с победой на чемпионате мира
Президент России Владимир Путин поздравил шахматиста Яна Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке, сообщается на официальном сайте Кремля.
Президент обратил внимание на проявление выдержки российского шахматиста и его настрой на победу.
Непомнящий разделил победу с норвежцем Магнусом Карлсеном. Магнус был дисквалифицирован на турнире в Нью-Йорке по быстрым шахматам и блицу 28 декабря за то, что отказался соблюдать дресс-код мероприятия и пришел в джинсах.
30 декабря Непомнящий завоевал бронзу на турнире по быстрым шахматам в Нью-Йорке, получив 9,5 очков.