Путин поздравил российского шахматиста Непомнящего с победой на чемпионате мира

Непомнящий разделил победу с норвежцем Магнусом Карлсеном. Магнус был дисквалифицирован на турнире в Нью-Йорке по быстрым шахматам и блицу 28 декабря за то, что отказался соблюдать дресс-код мероприятия и пришел в джинсах.