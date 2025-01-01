В новогодних мероприятиях в России приняли участие более 2,2 млн человек
В ночь на 1 января 2025 г. в России состоялись 3500 праздничных мероприятий, участие в которых приняли более 2,2 млн человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Для обеспечения общественного порядка на местах было задействовано свыше 41 000 сотрудников МВД, Росгвардии и частных охранных организаций, написала она. По данным МВД, празднования прошли без происшествий.
В прошлом году в аналогичных мероприятиях участвовало 2,1 млн россиян. Тогда также не было зафиксировано серьезных нарушений правопорядка.