В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу

Рано утром 1 января в Новом Орлеане автомобиль врезался в толпу на перекрестке Бурбон-стрит и Ибервиль – популярном туристическом месте. В результате погибли 10 человек, еще 30 получили ранения, сообщает CNN со ссылкой на данные городского агентства по готовности к стихийным бедствиям NOLA Ready.