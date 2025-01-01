В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу
Рано утром 1 января в Новом Орлеане автомобиль врезался в толпу на перекрестке Бурбон-стрит и Ибервиль – популярном туристическом месте. В результате погибли 10 человек, еще 30 получили ранения, сообщает CNN со ссылкой на данные городского агентства по готовности к стихийным бедствиям NOLA Ready.
По данным полиции, со ссылкой на которые пишет ABC News, инцидент во Французском квартале произошел около 3:15 по местному времени (12:15 мск).
Полиция предполагает, что действия водителя были преднамеренными. После столкновения он вышел из автомобиля и открыл огонь. Очевидцы сообщают, что машина на высокой скорости пробила установленные барьеры, а затем началась стрельба. Водитель скрылся с места происшествия, его разыскивают правоохранительные органы.
В ответ на инцидент меры безопасности в городе были усилены. Полиция дополнительно привлекла к патрулированию 300 сотрудников, чтобы предотвратить возможные повторные нападения.