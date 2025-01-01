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В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу

Ведомости

Рано утром 1 января в Новом Орлеане автомобиль врезался в толпу на перекрестке Бурбон-стрит и Ибервиль – популярном туристическом месте. В результате погибли 10 человек, еще 30 получили ранения, сообщает CNN со ссылкой на данные городского агентства по готовности к стихийным бедствиям NOLA Ready.

По данным полиции, со ссылкой на которые пишет ABC News, инцидент во Французском квартале произошел около 3:15 по местному времени (12:15 мск).

Полиция предполагает, что действия водителя были преднамеренными. После столкновения он вышел из автомобиля и открыл огонь. Очевидцы сообщают, что машина на высокой скорости пробила установленные барьеры, а затем началась стрельба. Водитель скрылся с места происшествия, его разыскивают правоохранительные органы.

В ответ на инцидент меры безопасности в городе были усилены. Полиция дополнительно привлекла к патрулированию 300 сотрудников, чтобы предотвратить возможные повторные нападения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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