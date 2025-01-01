Мэр Нового Орлеана в США назвала терактом наезд машины на толпу людей
Глава Нового Орлеана Латойя Кантрелл назвала наезд автомобиля на толпу терактом. Об этом она заявила в беседе с CNN.
«Наш город стал жертвой террористической атаки», – сказала мэр. Кантрелл также сообщила, что находится на прямой связи с администрацией президента США после произошедшего.
Ранее СМИ сообщили, что грузовик на высокой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит. По словам очевидцев, после столкновения водитель покинул машину и открыл стрельбу, что вызвало ответные действия полиции. Полиция предполагает, что действия водителя были преднамеренными. Водитель скрылся с места происшествия, его разыскивают правоохранительные органы.
По информации ABC News, ссылающегося на данные правоохранительных органов и местных властей, в результате инцидента погибли не менее 10 человек, еще 30 получили ранения. В ответ на инцидент меры безопасности в городе были усилены. Полиция дополнительно привлекла к патрулированию 300 сотрудников, чтобы предотвратить возможные повторные нападения.