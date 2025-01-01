Мэр Нового Орлеана в США назвала терактом наезд машины на толпу людей

По информации ABC News, ссылающегося на данные правоохранительных органов и местных властей, в результате инцидента погибли не менее 10 человек, еще 30 получили ранения. В ответ на инцидент меры безопасности в городе были усилены. Полиция дополнительно привлекла к патрулированию 300 сотрудников, чтобы предотвратить возможные повторные нападения.