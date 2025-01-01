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Мэр Нового Орлеана в США назвала терактом наезд машины на толпу людей

Ведомости

Глава Нового Орлеана Латойя Кантрелл назвала наезд автомобиля на толпу терактом. Об этом она заявила в беседе с CNN.

«Наш город стал жертвой террористической атаки», – сказала мэр. Кантрелл также сообщила, что находится на прямой связи с администрацией президента США после произошедшего.

Ранее СМИ сообщили, что грузовик на высокой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит. По словам очевидцев, после столкновения водитель покинул машину и открыл стрельбу, что вызвало ответные действия полиции. Полиция предполагает, что действия водителя были преднамеренными. Водитель скрылся с места происшествия, его разыскивают правоохранительные органы.

По информации ABC News, ссылающегося на данные правоохранительных органов и местных властей, в результате инцидента погибли не менее 10 человек, еще 30 получили ранения. В ответ на инцидент меры безопасности в городе были усилены. Полиция дополнительно привлекла к патрулированию 300 сотрудников, чтобы предотвратить возможные повторные нападения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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