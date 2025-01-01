Путин поручил обновить списки внеклассного чтения и учебники по русскому языку

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения включить в списки внеклассного чтения для школьников патриотическую литературу современных авторов. Исполнение поручения должно быть завершено к 1 июня 2025 г. Также Минпросвещения поручено до 1 октября 2025 г. рассмотреть вопрос создания единых учебников по государственным языкам республик России.