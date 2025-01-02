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Умер бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис

Ведомости

Депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, автор Telegram-канала «Черный полковник» Виктор Алкснис скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Ирина Алкснис.

Ирина Алкснис также рассказала, что в ночь на 30 декабря у ее отца случился геморрагический инсульт, он впал в глубокую кому. Последние три дня жизни Виктор Алкснис провел в сосудистой реанимации Мытищинской областной клинической больницы.

Информацию о похоронах Ирина Алкснис пообещала сообщить позднее.

Алкснис – полковник авиации, депутат СССР в 1989–1991 гг., в 1990–1991 гг. – депутат Верховного совета Латвийской ССР, депутат Госдумы РФ третьего (2000–2003 гг.) и четвертого (2003–2007 гг.) созывов. В 2013–2015 гг. - глава городского поселения Тучково Рузского района Московской области.

«Почему "черный полковник"? Так меня в 90-е гг. называли либеральные СМИ, обвиняя в желании устроить военный переворот», – пояснял Алкснис.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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