Умер бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис
Депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, автор Telegram-канала «Черный полковник» Виктор Алкснис скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Ирина Алкснис.
Ирина Алкснис также рассказала, что в ночь на 30 декабря у ее отца случился геморрагический инсульт, он впал в глубокую кому. Последние три дня жизни Виктор Алкснис провел в сосудистой реанимации Мытищинской областной клинической больницы.
Информацию о похоронах Ирина Алкснис пообещала сообщить позднее.
Алкснис – полковник авиации, депутат СССР в 1989–1991 гг., в 1990–1991 гг. – депутат Верховного совета Латвийской ССР, депутат Госдумы РФ третьего (2000–2003 гг.) и четвертого (2003–2007 гг.) созывов. В 2013–2015 гг. - глава городского поселения Тучково Рузского района Московской области.
«Почему "черный полковник"? Так меня в 90-е гг. называли либеральные СМИ, обвиняя в желании устроить военный переворот», – пояснял Алкснис.