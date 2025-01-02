Умер бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис

Ирина Алкснис также рассказала, что в ночь на 30 декабря у ее отца случился геморрагический инсульт, он впал в глубокую кому. Последние три дня жизни Виктор Алкснис провел в сосудистой реанимации Мытищинской областной клинической больницы.