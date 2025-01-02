Замглавы Военно-медицинской академии Вешкину предъявили обвинение во взятке
Заместителю начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павлу Вешкину предъявлено обвинение в получении взятки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, Вешкина обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), по делу также проходят несколько военных и гражданских.
Вешкина арестовали 30 января 2024 г. Тогда его обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
На своем посту Вешкин занимался вопросами контрактной службы. Военно-медицинская академия им. Кирова находится в Санкт-Петербурге, учреждение относится к Минобороны РФ.