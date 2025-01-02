В Москве изменились тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве выросли тарифы на проезд в общественном транспорте.
В декабре 2024 г. дептранс Москвы сообщал об изменениях со 2 января. По информации ведомства, разовая поездка по биометрии осталась самой выгодной, ее стоимость составляет 59 руб. Стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменилась в среднем на 2 руб.
Пересадки между наземным транспортом и между метро, МЦК, МЦД остались бесплатными.
Средства, полученные от индексации, направят на дальнейшее развитие московского транспорта.
В прошлый раз тарифы на проезд в столичном транспорте корректировали в мае. Тогда отмечалось, что за последние 13 лет оплата проезда в Москве остается почти на 30% ниже уровня инфляции, хотя москвичи совершают одни из самых длинных поездок в стране.