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В Москве изменились тарифы на проезд в общественном транспорте

Ведомости

В Москве выросли тарифы на проезд в общественном транспорте. 

В декабре 2024 г. дептранс Москвы сообщал об изменениях со 2 января. По информации ведомства, разовая поездка по биометрии осталась самой выгодной, ее стоимость составляет 59 руб. Стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменилась в среднем на 2 руб.

Пересадки между наземным транспортом и между метро, МЦК, МЦД остались бесплатными.

Средства, полученные от индексации, направят на дальнейшее развитие московского транспорта.

В прошлый раз тарифы на проезд в столичном транспорте корректировали в мае. Тогда отмечалось, что за последние 13 лет оплата проезда в Москве остается почти на 30% ниже уровня инфляции, хотя москвичи совершают одни из самых длинных поездок в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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