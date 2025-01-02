В Москве изменились тарифы на проезд в общественном транспорте

В прошлый раз тарифы на проезд в столичном транспорте корректировали в мае. Тогда отмечалось, что за последние 13 лет оплата проезда в Москве остается почти на 30% ниже уровня инфляции, хотя москвичи совершают одни из самых длинных поездок в стране.