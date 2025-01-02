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В возрасте 103 лет умерла старейшая в мире олимпийская чемпионка Агнеш Келети

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За неделю до своего 104-летия скончалась пятикратная и старейшая в мире олимпийская чемпионка, венгерская гимнастка Агнеш Келети. Об этом сообщает венгерское издание «Национальный спорт».

Агнеш Келети родилась 9 января 1921 г. в Будапеште под фамилией Кляйн (позже ее семья сменила фамилию). Начала заниматься гимнастикой в 1937 г. в единственном еврейском спортивном клубе, Будапештском клубе фехтования и атлетики, но поскольку она хотела продолжать заниматься на самом высоком уровне, в 1938 г. она вступила в Национальный гимнастический клуб, где ее тренировками занялся Йожеф Керештесси. Келети пережила холокост, ее отец погиб в Освенциме.

Она завоевала свое первое золото на Играх в Хельсинки в 1952 г. в возрасте 31 года, когда большинство гимнасток заканчивают карьеру. Келети достигла пика карьеры в Мельбурне в 1956 г., где завоевала четыре золотые медали и стала самой возрастной гимнасткой, выигравшей золото. 10 олимпийских медалей Келети, в том числе пять золотых, делают ее второй самой успешной венгерской спортсменкой всех времен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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