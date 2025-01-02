В возрасте 103 лет умерла старейшая в мире олимпийская чемпионка Агнеш Келети

Она завоевала свое первое золото на Играх в Хельсинки в 1952 г. в возрасте 31 года, когда большинство гимнасток заканчивают карьеру. Келети достигла пика карьеры в Мельбурне в 1956 г., где завоевала четыре золотые медали и стала самой возрастной гимнасткой, выигравшей золото. 10 олимпийских медалей Келети, в том числе пять золотых, делают ее второй самой успешной венгерской спортсменкой всех времен.