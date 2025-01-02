В возрасте 103 лет умерла старейшая в мире олимпийская чемпионка Агнеш Келети
За неделю до своего 104-летия скончалась пятикратная и старейшая в мире олимпийская чемпионка, венгерская гимнастка Агнеш Келети. Об этом сообщает венгерское издание «Национальный спорт».
Агнеш Келети родилась 9 января 1921 г. в Будапеште под фамилией Кляйн (позже ее семья сменила фамилию). Начала заниматься гимнастикой в 1937 г. в единственном еврейском спортивном клубе, Будапештском клубе фехтования и атлетики, но поскольку она хотела продолжать заниматься на самом высоком уровне, в 1938 г. она вступила в Национальный гимнастический клуб, где ее тренировками занялся Йожеф Керештесси. Келети пережила холокост, ее отец погиб в Освенциме.
Она завоевала свое первое золото на Играх в Хельсинки в 1952 г. в возрасте 31 года, когда большинство гимнасток заканчивают карьеру. Келети достигла пика карьеры в Мельбурне в 1956 г., где завоевала четыре золотые медали и стала самой возрастной гимнасткой, выигравшей золото. 10 олимпийских медалей Келети, в том числе пять золотых, делают ее второй самой успешной венгерской спортсменкой всех времен.