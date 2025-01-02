Минтранс: около 2400 т мазута попало в море при аварии в Керченском проливе

По данным службы, ЧС в Керченском проливе – первая в мире авария с «тяжелым» топочным мазутом марки М100. Такой мазут застывает при температуре +25 градусов, по плотности почти как вода или тяжелее нее и, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению. Поэтому основной способ – сбор выброшенного на берег мазута.