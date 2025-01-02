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Минтранс: около 2400 т мазута попало в море при аварии в Керченском проливе

Ведомости

При крушении танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе в море попало около 2400 т мазута, что меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров. Об этом сообщил Минтранс со ссылкой на Морспасслужбу.

Также специалисты установили, что было повреждено суммарно четыре танка с мазутом. На обоих танкерах они были разрушены по линии разлома судна.

По данным службы, ЧС в Керченском проливе – первая в мире авария с «тяжелым» топочным мазутом марки М100. Такой мазут застывает при температуре +25 градусов, по плотности почти как вода или тяжелее нее и, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению. Поэтому основной способ – сбор выброшенного на берег мазута.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Черном море 15 декабря. Крушение привело к разливу мазута. Из затонувших танкеров вытекло в общей сложности 3750 т мазута, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы 25 декабря. В связи с выбросом нефтепродуктов на побережье в Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации. 25 декабря в Краснодарском крае ввели режим ЧС регионального уровня, на следующий день его заменили на режим ЧС федерального уровня. Эта мера позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и оказать финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства.

В Кремле ситуацию в районе Керченского пролива назвали критической, а негативные последствия для экологии – неизбежными. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, полный размер ущерба для окружающей среды сейчас подсчитать невозможно, но такую работу постоянно ведут специалисты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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