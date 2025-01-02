Минтранс: около 2400 т мазута попало в море при аварии в Керченском проливе
При крушении танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе в море попало около 2400 т мазута, что меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров. Об этом сообщил Минтранс со ссылкой на Морспасслужбу.
Также специалисты установили, что было повреждено суммарно четыре танка с мазутом. На обоих танкерах они были разрушены по линии разлома судна.
По данным службы, ЧС в Керченском проливе – первая в мире авария с «тяжелым» топочным мазутом марки М100. Такой мазут застывает при температуре +25 градусов, по плотности почти как вода или тяжелее нее и, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению. Поэтому основной способ – сбор выброшенного на берег мазута.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Черном море 15 декабря. Крушение привело к разливу мазута. Из затонувших танкеров вытекло в общей сложности 3750 т мазута, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы 25 декабря. В связи с выбросом нефтепродуктов на побережье в Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации. 25 декабря в Краснодарском крае ввели режим ЧС регионального уровня, на следующий день его заменили на режим ЧС федерального уровня. Эта мера позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и оказать финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства.
В Кремле ситуацию в районе Керченского пролива назвали критической, а негативные последствия для экологии – неизбежными. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, полный размер ущерба для окружающей среды сейчас подсчитать невозможно, но такую работу постоянно ведут специалисты.