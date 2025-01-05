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Соцфонд: пособие по беременности и родам в ряде случаев превысит 1 млн рублей

Ведомости

Размер пособия по беременности и родам был увеличен в 2025 г., в некоторых случаях он может превысить 1 млн руб., сообщает пресс-служба Социального фонда России.

Как пояснили в фонде, размер выплат рассчитывается из среднего заработка за два года, которые предшествовали году начала декретного отпуска, а МРОТ в стране с начала года составляет 22 440 руб. в месяц.

Таким образом, минимальный размер пособия за 140 дней составит чуть больше 103 000 руб., максимальный – почти 794 000 руб., за 156 дней минимальный размер выплаты – 115 089 руб., максимальный – 885 139 руб., а за 194 дня показатель составит 143 123 руб. и 1 100 750 руб. соответственно.

«Точный размер выплаты зависит от зарплаты женщины», – уточнили в пресс-службе.

6 декабря 2024 г. «Ведомости» сообщили, что власти начали обсуждать пересмотр размера пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения, речь идет о возможном увеличении размера выплат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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