Соцфонд: пособие по беременности и родам в ряде случаев превысит 1 млн рублей
Размер пособия по беременности и родам был увеличен в 2025 г., в некоторых случаях он может превысить 1 млн руб., сообщает пресс-служба Социального фонда России.
Как пояснили в фонде, размер выплат рассчитывается из среднего заработка за два года, которые предшествовали году начала декретного отпуска, а МРОТ в стране с начала года составляет 22 440 руб. в месяц.
Таким образом, минимальный размер пособия за 140 дней составит чуть больше 103 000 руб., максимальный – почти 794 000 руб., за 156 дней минимальный размер выплаты – 115 089 руб., максимальный – 885 139 руб., а за 194 дня показатель составит 143 123 руб. и 1 100 750 руб. соответственно.
«Точный размер выплаты зависит от зарплаты женщины», – уточнили в пресс-службе.
6 декабря 2024 г. «Ведомости» сообщили, что власти начали обсуждать пересмотр размера пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения, речь идет о возможном увеличении размера выплат.