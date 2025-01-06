В рождественском послании патриарх Кирилл призвал молиться о спасении пленных
В своем рождественском послании к верующим патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал особенно молиться о спасении пленных, а также о тех, кто страдает и болен. Текст послания опубликован на официальном сайте Московского патриархата.
«Во все дни, наипаче же в сей великий праздник, мы призваны усердно молиться о мире всего мира и благостоянии святых Божиих Церквей, о недугующих, страждущих, плененных и о спасении их», – подчеркнул патриарх.
По его словам, значимость этих прошений особенно актуальна, так как «силы зла, брани и разделений хотящие, ополчились на православие».
Епископ Русской православной церкви также выразил особую благодарность священникам, которые служат на Украине и «порой с риском для жизни и здоровья продолжают хранить верность каноническому православию».
6 января православные христиане отмечают рождественский сочельник, последний день перед праздником Рождества Христова. Сотрудники МЧС России проводят превентивные мероприятия в храмах, говорится в Telegram-канале ведомства. Инспекторы госпожнадзора проверили соблюдение мер пожарной безопасности, провели дополнительные инструктажи со служителями и персоналом. По словам главы МЧС России Александра Куренкова, в ночь на 7 января для обеспечения безопасности прихожан в храмах будут дежурить свыше 9000 сотрудников ведомства.