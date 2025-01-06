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В рождественском послании патриарх Кирилл призвал молиться о спасении пленных

Ведомости

В своем рождественском послании к верующим патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал особенно молиться о спасении пленных, а также о тех, кто страдает и болен. Текст послания опубликован на официальном сайте Московского патриархата.

«Во все дни, наипаче же в сей великий праздник, мы призваны усердно молиться о мире всего мира и благостоянии святых Божиих Церквей, о недугующих, страждущих, плененных и о спасении их», – подчеркнул патриарх.

По его словам, значимость этих прошений особенно актуальна, так как «силы зла, брани и разделений хотящие, ополчились на православие».

Епископ Русской православной церкви также выразил особую благодарность священникам, которые служат на Украине и «порой с риском для жизни и здоровья продолжают хранить верность каноническому православию».

6 января православные христиане отмечают рождественский сочельник, последний день перед праздником Рождества Христова. Сотрудники МЧС России проводят превентивные мероприятия в храмах, говорится в Telegram-канале ведомства. Инспекторы госпожнадзора проверили соблюдение мер пожарной безопасности, провели дополнительные инструктажи со служителями и персоналом. По словам главы МЧС России Александра Куренкова, в ночь на 7 января для обеспечения безопасности прихожан в храмах будут дежурить свыше 9000 сотрудников ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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