Слон напал на людей во время религиозного фестиваля в Индии
По меньшей мере 17 человек получили ранения, в том числе один из них – тяжелые, после того как поздно вечером 7 января слон напал на людей во время ежегодного фестиваля в мечети в районе Малаппурам индийского штата Керала. Об этом сообщает телеканал NDTV.
В церемонии участвовали по меньшей мере пять слонов, украшенных золотыми пластинами. Внезапно один из них пришел в ярость и бросился на толпу. Погонщик, который пытался его удержать, получил самые серьезные травмы. На данный момент состояние мужчины критическое, и он находится на лечении в больнице в Котаккале. Большинство остальных пострадавших послучили ранения в результате поднявшейся в толпе паники.
Чтобы взять слона под контроль, потребовалось почти два часа и несколько человек.