Слон напал на людей во время религиозного фестиваля в Индии

В церемонии участвовали по меньшей мере пять слонов, украшенных золотыми пластинами. Внезапно один из них пришел в ярость и бросился на толпу. Погонщик, который пытался его удержать, получил самые серьезные травмы. На данный момент состояние мужчины критическое, и он находится на лечении в больнице в Котаккале. Большинство остальных пострадавших послучили ранения в результате поднявшейся в толпе паники.