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Умерла народная артистка России Евгения Добровольская

Ведомости

После тяжелой болезни в возрасте 60 лет умерла ведущая актриса Московского художественного театра имени Антона Чехова и народная артистка России Евгения Добровольская. Об этом сообщается на сайте МХТ.

«Последний год она боролась с тяжелой болезнью. Буквально боролась – упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет», – говорится в сообщении.

Коллектив МХТ выразил соболезнования родным и близким Добровольской. О времени прощания с актрисой театр сообщит дополнительно.

Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 г. в Москве. В 1987 г. окончила ГИТИС и была принята в МХАТ имени Максима Горького. С 1991 г. служила актрисой в МХТ имени Антона Чехова. За 33 года она сыграла на его сцене десятки главных ролей. Также активно снималась в российских фильмах и сериалах. В частности, среди ее работ – роли в сериалах «Участок», «Охота на изюбря», «Белая гвардия», «Петр Лещенко. Все, что было». В 1998 г. стала заслуженной артисткой РФ, а в 2005 г. – народной артисткой России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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