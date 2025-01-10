Умерла народная артистка России Евгения Добровольская
После тяжелой болезни в возрасте 60 лет умерла ведущая актриса Московского художественного театра имени Антона Чехова и народная артистка России Евгения Добровольская. Об этом сообщается на сайте МХТ.
«Последний год она боролась с тяжелой болезнью. Буквально боролась – упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет», – говорится в сообщении.
Коллектив МХТ выразил соболезнования родным и близким Добровольской. О времени прощания с актрисой театр сообщит дополнительно.
Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 г. в Москве. В 1987 г. окончила ГИТИС и была принята в МХАТ имени Максима Горького. С 1991 г. служила актрисой в МХТ имени Антона Чехова. За 33 года она сыграла на его сцене десятки главных ролей. Также активно снималась в российских фильмах и сериалах. В частности, среди ее работ – роли в сериалах «Участок», «Охота на изюбря», «Белая гвардия», «Петр Лещенко. Все, что было». В 1998 г. стала заслуженной артисткой РФ, а в 2005 г. – народной артисткой России.