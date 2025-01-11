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В Котовске после атаки беспилотников объявлен режим ЧС

Украинские БПЛА врезались в два жилых дома, пострадали семь человек
Ведомости

В границах Котовска Тамбовской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), заявили в пресс-службе правительства региона. Город в ночь на 11 января подвергся атаке украинских беспилотников, сообщалось о повреждениях в двух домах и нескольких пострадавших.

«В настоящее время в границах города объявлен режим чрезвычайной ситуации, действует оперативный штаб», – сообщили ТАСС в правительстве.

Там добавили, что после прилета в одном из поврежденных домов было нарушено отопление.

Беспилотники ночью врезались в два дома в Котовске, несколько человек пострадали от осколков стекол, рассказывал ранее врио главы региона Евгений Первышов. Позднее он уточнил количество пострадавших и характер повреждений в зданиях. По его данным, у трех человек зафиксировали порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо жильцов пожаловались на повышенное давление. В двух пятиэтажных домах выбиты окна и повреждены балконы. Власти намерены устранить повреждения в ближайшее время, отметил врио главы региона. 

По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО в ночь на 11 января перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА сбили над Черным морем (31), по 16 – над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 – над Азовским морем, четыре – над Белгородской областью, два – над Тамбовской. По одному дрону уничтожено над Крымом и Курской областью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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