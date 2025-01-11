В Котовске после атаки беспилотников объявлен режим ЧС

Беспилотники ночью врезались в два дома в Котовске, несколько человек пострадали от осколков стекол, рассказывал ранее врио главы региона Евгений Первышов. Позднее он уточнил количество пострадавших и характер повреждений в зданиях. По его данным, у трех человек зафиксировали порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо жильцов пожаловались на повышенное давление. В двух пятиэтажных домах выбиты окна и повреждены балконы. Власти намерены устранить повреждения в ближайшее время, отметил врио главы региона.