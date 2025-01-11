В Котовске после атаки беспилотников объявлен режим ЧС

В Котовске после атаки беспилотников объявлен режим ЧСУкраинские БПЛА врезались в два жилых дома, пострадали семь человек
В границах Котовска Тамбовской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), заявили в пресс-службе правительства региона. Город в ночь на 11 января подвергся атаке украинских беспилотников, сообщалось о повреждениях в двух домах и нескольких пострадавших.
«В настоящее время в границах города объявлен режим чрезвычайной ситуации, действует оперативный штаб», – сообщили ТАСС в правительстве.
Беспилотники ночью врезались в два дома в Котовске, несколько человек пострадали от осколков стекол, рассказывал ранее врио главы региона Евгений Первышов. Позднее он уточнил количество пострадавших и характер повреждений в зданиях. По его данным, у трех человек зафиксировали порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо жильцов пожаловались на повышенное давление. В двух пятиэтажных домах выбиты окна и повреждены балконы. Власти намерены устранить повреждения в ближайшее время, отметил врио главы региона.
По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО в ночь на 11 января перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА сбили над Черным морем (31), по 16 – над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 – над Азовским морем, четыре – над Белгородской областью, два – над Тамбовской. По одному дрону уничтожено над Крымом и Курской областью.