Число жертв в результате пожаров в Калифорнии возросло до 16 человек
Как минимум 16 человек погибли в результате лесных пожаров в Калифорнии, число жертв еще может возрасти, поскольку огонь продолжает распространяться, передает NBC News со ссылкой на чиновников.
По данным телеканала, двое из погибших пытались спасти свои дома, хотя родственники заставляли их уйти. При пожаре в Малибу 8 января также погиб 32-летний актер Рори Сайкс, который страдал церебральным параличом. Его мать сообщила, что не смогла спасти сына, так как у нее была сломана рука, а в пожарной части, по ее словам, не было воды. Когда пожарные привезли ее обратно, «коттедж Рори сгорел дотла», а сам он погиб, рассказала женщина.
В Южной Калифорнии разрушены «тысячи строений», а около 180 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Власти заявили, что число погибших неизвестно, поскольку пожары продолжают уничтожать кварталы, пишет NBC News.
Пожары в округе Лос-Анджелес бушуют с 7 января. Официальные лица предупреждают, что фактическое число жертв остается неясным до тех пор, пока спасатели не доберутся до окрестностей. Оценка ущерба от пожаров в Калифорнии выросла до $135–150 млрд.
Президент США Джо Байден 8 января объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных органов власти по восстановлению районов, пострадавших от лесных пожаров. В тот же день Байден заявил, что в Южную Калифорнию будут направлены более 400 федеральных пожарных, более 30 пожарных вертолетов и самолетов, а также восемь самолетов C-130 министерства обороны.