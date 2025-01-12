Число жертв в результате пожаров в Калифорнии возросло до 16 человек

По данным телеканала, двое из погибших пытались спасти свои дома, хотя родственники заставляли их уйти. При пожаре в Малибу 8 января также погиб 32-летний актер Рори Сайкс, который страдал церебральным параличом. Его мать сообщила, что не смогла спасти сына, так как у нее была сломана рука, а в пожарной части, по ее словам, не было воды. Когда пожарные привезли ее обратно, «коттедж Рори сгорел дотла», а сам он погиб, рассказала женщина.