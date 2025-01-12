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Президент РАО поддержала идею о вводе интегральной оценки в школах

Ведомости

Предложение о вводе интегральной оценки в школах разумно, единый государственный экзамен (ЕГЭ) не может быть единственным итогом обучения, считает президент Российской академии образования (РАО), бывший министр просвещения Ольга Васильева. Об этом она сказала в интервью ТАСС.

«Это разумная идея. Я много раз повторяла, что итог обучения в школе – результат, которого ребенок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ», – сказала Васильева.

По ее мнению, необходимо ввести механизм, который бы учитывал все достижения, способности и таланты выпускника в комплексе, чего ЕГЭ сейчас  не может обеспечить в полной мере.

Вопрос введения интегральной оценки в декабре 2024 г. поднимал глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он указал на проблему в школьном образовании: ЕГЭ фактически является вступительным экзаменом в университет, при этом нет интегральной оценки знаний, полученных школьником по всему спектру предметов. По его словам, старшеклассники сосредотачиваются только на тех дисциплинах, по которым планируют сдавать ЕГЭ, а часть учебных предметов оказывается ненужной. Фадеев считает, что нужна некая интегральная оценка знаний выпускников школы – например, средний балл, как это было в Советском Союзе. Этот средний балл, говорил глава СПЧ, должен учитываться при поступлении в университет наряду с результатами ЕГЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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