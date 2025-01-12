Президент РАО поддержала идею о вводе интегральной оценки в школах
Предложение о вводе интегральной оценки в школах разумно, единый государственный экзамен (ЕГЭ) не может быть единственным итогом обучения, считает президент Российской академии образования (РАО), бывший министр просвещения Ольга Васильева. Об этом она сказала в интервью ТАСС.
«Это разумная идея. Я много раз повторяла, что итог обучения в школе – результат, которого ребенок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ», – сказала Васильева.
По ее мнению, необходимо ввести механизм, который бы учитывал все достижения, способности и таланты выпускника в комплексе, чего ЕГЭ сейчас не может обеспечить в полной мере.
Вопрос введения интегральной оценки в декабре 2024 г. поднимал глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он указал на проблему в школьном образовании: ЕГЭ фактически является вступительным экзаменом в университет, при этом нет интегральной оценки знаний, полученных школьником по всему спектру предметов. По его словам, старшеклассники сосредотачиваются только на тех дисциплинах, по которым планируют сдавать ЕГЭ, а часть учебных предметов оказывается ненужной. Фадеев считает, что нужна некая интегральная оценка знаний выпускников школы – например, средний балл, как это было в Советском Союзе. Этот средний балл, говорил глава СПЧ, должен учитываться при поступлении в университет наряду с результатами ЕГЭ.