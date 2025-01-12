Суд заключил под стражу ворвавшегося в школу с ножами подростка

Утром 10 января в здание школы № 54 в Курске ворвался 16-летний подросток в балаклаве и с молотком в руках, а дежуривший на входе охранник не смог его остановить, рассказывал исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре, затем беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Он также бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига.