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Суд заключил под стражу ворвавшегося в школу с ножами подростка

Ведомости

Суд в Курске заключил под стражу 16-летнего подростка, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного управления СК России по Курской области.

Утром 10 января в здание школы № 54 в Курске ворвался 16-летний подросток в балаклаве и с молотком в руках, а дежуривший на входе охранник не смог его остановить, рассказывал исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре, затем беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Он также бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига.

Против молодого человека в тот же день было возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Его расследует первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону, сообщили в ведомстве. По предварительным данным СК, подросток планировал «устроить возгорание»

«По ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении.

Хинштейн позднее рассказал, что после инцидента провел совещание с руководителями силовых структур и частных охранных организаций (ЧОО), а также представителями региональной власти и главами городов и районов. В итогам встречи было решено, что ЧОО проведут переподготовку своих сотрудников и по возможности удвоят охранные посты, а Росгвардия с согласия прокуратуры приступит к проверке всех охранных организаций, которые отвечают за безопасность детских садов, школ и вузов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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