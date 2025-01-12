Суд заключил под стражу ворвавшегося в школу с ножами подростка
Суд в Курске заключил под стражу 16-летнего подростка, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного управления СК России по Курской области.
Утром 10 января в здание школы № 54 в Курске ворвался 16-летний подросток в балаклаве и с молотком в руках, а дежуривший на входе охранник не смог его остановить, рассказывал исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре, затем беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Он также бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига.
Против молодого человека в тот же день было возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Его расследует первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону, сообщили в ведомстве. По предварительным данным СК, подросток планировал «устроить возгорание»
«По ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении.
Хинштейн позднее рассказал, что после инцидента провел совещание с руководителями силовых структур и частных охранных организаций (ЧОО), а также представителями региональной власти и главами городов и районов. В итогам встречи было решено, что ЧОО проведут переподготовку своих сотрудников и по возможности удвоят охранные посты, а Росгвардия с согласия прокуратуры приступит к проверке всех охранных организаций, которые отвечают за безопасность детских садов, школ и вузов.