В Брянской области при атаке ВСУ погибла женщина
Жительница Брянской области погибла в результате атаки украинских военных, еще одна женщина пострадала, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Под удар вооруженных сил Украины (ВСУ) попала территория Карачевского района, уточнил глава региона. Одна женщина в результате атаки погибла, еще одна местная жительница ранена, ее доставили в больницу и оказывают помощь. Были повреждены также несколько домов. Богомаз пообещал оказать семьям материальную помощь.
11 января брянский губернатор сообщил об ударе ВСУ из РСЗО по селу Новые Юрковичи Климовского района. В результате атаки были ранены трое мирных жителей. Кроме того, серьезно пострадало административное здание, добавил Богомаз.