В Брянской области при атаке ВСУ погибла женщина

Под удар вооруженных сил Украины (ВСУ) попала территория Карачевского района, уточнил глава региона. Одна женщина в результате атаки погибла, еще одна местная жительница ранена, ее доставили в больницу и оказывают помощь. Были повреждены также несколько домов. Богомаз пообещал оказать семьям материальную помощь.