Три взрыва в жилых домах произошли в разных районах Роттердама
Первый взрыв произошел на улице Вергилиусстраат в районе Эйсселмонде. Второй взрыв прогремел на улице Роденбургстраат в Оверши, третий – на улице Адриана Питерстраата в районе Фейеноорд.
«На данный момент у нас нет оснований полагать, что инциденты связаны», – сказал представитель полиции. Сейчас инциденты расследуются.
16 сентября прошлого года в центре немецкого Кельна произошел взрыв. Инцидент случился на площади Хоэнцоллернринг между Рудольфплац и Эренштрассе в клубе Vanity.
В октябре 2024 г. взрыв прогремел неподалеку от посольства Израиля в Дании. До этого, 2 октября, взрыв также произошел возле посольства Израиля на северной окраине Копенгагена в Дании.