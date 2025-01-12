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Глава Росмолодежи заступился за работающих в Краснодарском крае волонтеров

Ведомости

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров заступился за волонтеров, которые помогают бороться с последствиями разлива мазута в Краснодарском крае, призвав относиться к ним с уважением и ценить их работу. 

«Произошедшее в Краснодарском крае недопустимо. Мы не позволим кричать на волонтеров, которые все праздники провели в штабе #МЫВМЕСТЕ, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений», – написал Гуров в Telegram.

«Призываю всех с уважением и благодарностью относиться к бескорыстной работе добровольцев. Штаб объединил волонтеров из множества организаций со всей России – неравнодушных людей, которыми мы гордимся», – добавил он.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в волонтерский центр в Краснодарском крае приехал мужчина, похожий на замминистра образования региона Сергея Урайкина – он нецензурно выражался в адрес волонтеров и угрожал им. Причиной такого поступка стало распространившееся в сети видео, где говорится о возможном закрытии волонтерского центра.

15 декабря 2024 г. в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозивших по 4000 т мазута, из-за чего случился разлив топлива. 25 декабря режим ЧС регионального уровня ввели на Кубани. На следующий день там ввели режим ЧС федерального уровня. В Кремле ситуацию в районе Керченского пролива назвали критической, а негативные последствия для экологии – неизбежными. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 января заявил, что на дне Черного моря после крушения танкеров может оставаться около 5000 т мазута. По его словам, эта «желеобразная масса» никуда не движется. В ликвидации последствий экологической катастрофы участвуют в том числе волонтеры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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