Глава Росмолодежи заступился за работающих в Краснодарском крае волонтеров
Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров заступился за волонтеров, которые помогают бороться с последствиями разлива мазута в Краснодарском крае, призвав относиться к ним с уважением и ценить их работу.
«Произошедшее в Краснодарском крае недопустимо. Мы не позволим кричать на волонтеров, которые все праздники провели в штабе #МЫВМЕСТЕ, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений», – написал Гуров в Telegram.
«Призываю всех с уважением и благодарностью относиться к бескорыстной работе добровольцев. Штаб объединил волонтеров из множества организаций со всей России – неравнодушных людей, которыми мы гордимся», – добавил он.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в волонтерский центр в Краснодарском крае приехал мужчина, похожий на замминистра образования региона Сергея Урайкина – он нецензурно выражался в адрес волонтеров и угрожал им. Причиной такого поступка стало распространившееся в сети видео, где говорится о возможном закрытии волонтерского центра.
15 декабря 2024 г. в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозивших по 4000 т мазута, из-за чего случился разлив топлива. 25 декабря режим ЧС регионального уровня ввели на Кубани. На следующий день там ввели режим ЧС федерального уровня. В Кремле ситуацию в районе Керченского пролива назвали критической, а негативные последствия для экологии – неизбежными. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 января заявил, что на дне Черного моря после крушения танкеров может оставаться около 5000 т мазута. По его словам, эта «желеобразная масса» никуда не движется. В ликвидации последствий экологической катастрофы участвуют в том числе волонтеры.