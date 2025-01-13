Адвокаты обменялись мнениями по делу о разводе Ким и Бакальчука
Бракоразводный процесс между предпринимателями Владиславом Бакальчуком и Татьяной Ким перешел в основную фазу, сообщил «Ведомостям» представитель Бакальчука. Как уточнили в пресс-службе Wildberries, адвокаты обменялись мнениями, а заседание завершилось без каких-либо финальных решений.
Представитель Бакальчука также заявил, что Савеловский суд Москвы, где рассматривается дело, попросил сторону Ким скорректировать свою позицию, так как она «некорректна» и якобы основана на «недостоверных» доказательствах, на которых судебный акт основан быть не может.
Он также добавил, что адвокаты Ким «пытаются доказать, что маркетплейс Wildberries создан исключительно ее усилиями и не подлежит разделу» в равных долях. Позиция адвокатов на стороне Бакальчука заключается в том, чтобы разделить имущество пополам. В пресс-службе маркетплейса заявили, что адвокаты Ким готовятся к следующему заседанию, которое состоится 22 января.
5 октября 2024 г. Ким официально сменила фамилию на девичью. Впервые о смене фамилии основатель Wildberries объявила 23 сентября. Тогда она также сменила название своего Telegram-канала с Татьяны Бакальчук на Татьяну Ким. Это произошло на фоне попытки, по ее словам, рейдерского захвата офиса маркетплейса 18 сентября. Ким заявила, что подала иск о расторжении барка с Бакальчуком в конце июля. ТАСС писал, что заявление было связано с «претензиями имущественного характера».
16 октября Бакальчук заявил, что подал к Ким встречный иск, в котором потребовал разделить совместно нажитое имущество пополам в рамках бракоразводного процесса. Бизнесмен также попросил разделить общую недвижимость в виде квартиры 58 кв. м и земельного участка. Кроме того, сооснователь маркетплейса потребовал в иске, чтобы их несовершеннолетние дети остались с ним.