В Москве началось прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской

Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 г. в Москве. После окончания ГИТИСа была принята в Московский художественный академический театр имени Максима Горького. С 1991 г. служила в МХТ, где исполнила десятки главных ролей. Среди ее работ также роли в сериалах «Участок», «Охота на изюбря», «Белая гвардия», «Петр Лещенко. Все, что было» и др. В 2005 г. была признана народной артисткой России.