В Москве началось прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской
В Московском художественном театре (МХТ) имени Антона Чехова началось прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской. После гражданской панихиды в 13:00 мск состоится отпевание в храме святителя Николая на Трех Горах.
«Сегодня мы провожаем в последний путь Евгению Добровольскую. Родного человека, актрису-явление, без которой немыслим Художественный театр трех последних десятилетий», – говорится в Telegram-канале МХТ.
Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 г. в Москве. После окончания ГИТИСа была принята в Московский художественный академический театр имени Максима Горького. С 1991 г. служила в МХТ, где исполнила десятки главных ролей. Среди ее работ также роли в сериалах «Участок», «Охота на изюбря», «Белая гвардия», «Петр Лещенко. Все, что было» и др. В 2005 г. была признана народной артисткой России.
О смерти Добровольской МХТ сообщил 10 января. Она умерла в возрасте 60 лет после тяжелой болезни. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким актрисы.