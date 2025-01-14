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В Москве началось прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской

Ведомости

В Московском художественном театре (МХТ) имени Антона Чехова началось прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской. После гражданской панихиды в 13:00 мск состоится отпевание в храме святителя Николая на Трех Горах.

«Сегодня мы провожаем в последний путь Евгению Добровольскую. Родного человека, актрису-явление, без которой немыслим Художественный театр трех последних десятилетий», – говорится в Telegram-канале МХТ.

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 г. в Москве. После окончания ГИТИСа была принята в Московский художественный академический театр имени Максима Горького. С 1991 г. служила в МХТ, где исполнила десятки главных ролей. Среди ее работ также роли в сериалах «Участок», «Охота на изюбря», «Белая гвардия», «Петр Лещенко. Все, что было» и др. В 2005 г. была признана народной артисткой России.

О смерти Добровольской МХТ сообщил 10 января. Она умерла в возрасте 60 лет после тяжелой болезни. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким актрисы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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