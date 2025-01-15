В Кремле высказались о решении властей Львова об эксгумации советских солдат

Салимуллин подчеркнул, что в последние годы участились случаи эксгумации останков советских солдат, похороненных в Эстонии. Он отметил, что в мае этого года власти Эстонии проводили работы на Таллинском военном кладбище, где останки 38 советских солдат были извлечены, а памятные плиты демонтированы. По его словам, аналогичные действия начались недавно в парке Ильматсалу в Тарту. Российский дипломат резко осудил эти действия, назвав их актами государственного вандализма.