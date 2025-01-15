В Кремле высказались о решении властей Львова об эксгумации советских солдат
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности обмена тела Героя Советского Союза Николая Кузнецова на украинских военнопленных после решения властей Львова эксгумировать советских солдат, заявил, что необходимо отдавать приоритеты живым. В общем счете эксгумации подвергнутся 200 тел советских солдат.
«Мне неизвестно о том, были ли какие-то конкретные предложения или разговоры на этот счет. Конечно же, очень важно все-таки отдавать приоритет живым», – заявил Песков, указав, что все те, кто контактируют с украинской стороной по поводу обмена пленными, «делают все возможное», чтобы россияне вернулись домой.
Песков также скептически отнесся к идее поднятия этого вопроса на международном уровне, так как, по его словам, украинская сторона неоднократно уже совершала подобные действия. В сентябре 2024 г. в посольстве РФ в Эстонии назвали вандализмом эксгумацию могил советских солдат.
Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин выразил сожаление по поводу действий эстонских властей, стремящихся уничтожить монументы в честь бойцов Красной армии.
Салимуллин подчеркнул, что в последние годы участились случаи эксгумации останков советских солдат, похороненных в Эстонии. Он отметил, что в мае этого года власти Эстонии проводили работы на Таллинском военном кладбище, где останки 38 советских солдат были извлечены, а памятные плиты демонтированы. По его словам, аналогичные действия начались недавно в парке Ильматсалу в Тарту. Российский дипломат резко осудил эти действия, назвав их актами государственного вандализма.