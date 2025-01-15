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В Кремле высказались о решении властей Львова об эксгумации советских солдат

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности обмена тела Героя Советского Союза Николая Кузнецова на украинских военнопленных после решения властей Львова эксгумировать советских солдат, заявил, что необходимо отдавать приоритеты живым. В общем счете эксгумации подвергнутся 200 тел советских солдат.

«Мне неизвестно о том, были ли какие-то конкретные предложения или разговоры на этот счет. Конечно же, очень важно все-таки отдавать приоритет живым», – заявил Песков, указав, что все те, кто контактируют с украинской стороной по поводу обмена пленными, «делают все возможное», чтобы россияне вернулись домой.

Песков также скептически отнесся к идее поднятия этого вопроса на международном уровне, так как, по его словам, украинская сторона неоднократно уже совершала подобные действия. В сентябре 2024 г. в посольстве РФ в Эстонии назвали вандализмом эксгумацию могил советских солдат.

Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин выразил сожаление по поводу действий эстонских властей, стремящихся уничтожить монументы в честь бойцов Красной армии.

Салимуллин подчеркнул, что в последние годы участились случаи эксгумации останков советских солдат, похороненных в Эстонии. Он отметил, что в мае этого года власти Эстонии проводили работы на Таллинском военном кладбище, где останки 38 советских солдат были извлечены, а памятные плиты демонтированы. По его словам, аналогичные действия начались недавно в парке Ильматсалу в Тарту. Российский дипломат резко осудил эти действия, назвав их актами государственного вандализма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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