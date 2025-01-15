До окончания регистрации участников программы «Время героев» осталось 10 дней
На подачу заявок для участия в кадровой программе «Время героев» осталось 10 дней. Регистрация участников дополнительного отбора завершится 25 января в 12:00 по мск. Об этом сообщается на сайте программы.
Запустить «Время героев» поручил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. Целью программы является подготовка компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.
Изначально для участия были отобраны 83 человека из 21 000 прошедших через отборочные мероприятия. На сегодня 18 человек, прошедших обучение, получили новые должности. Среди них – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.
В ноябре начался дополнительный набор на программу. Заявки на участие подали уже более 17 500 человек.
14 декабря на XXII съезде «Единой России» Путин предложил запустить аналогичные «Времени героев» программы в регионах. По его словам, на сегодняшний день такие уже запущены в ХМАО, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ставропольском крае.