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До окончания регистрации участников программы «Время героев» осталось 10 дней

Ведомости

На подачу заявок для участия в кадровой программе «Время героев» осталось 10 дней. Регистрация участников дополнительного отбора завершится 25 января в 12:00 по мск. Об этом сообщается на сайте программы.

Запустить «Время героев» поручил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. Целью программы является подготовка компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

Изначально для участия были отобраны 83 человека из 21 000 прошедших через отборочные мероприятия. На сегодня 18 человек, прошедших обучение, получили новые должности. Среди них – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.

В ноябре начался дополнительный набор на программу. Заявки на участие подали уже более 17 500 человек.

14 декабря на XXII съезде «Единой России» Путин предложил запустить аналогичные «Времени героев» программы в регионах. По его словам, на сегодняшний день такие уже запущены в ХМАО, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ставропольском крае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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