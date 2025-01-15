Завершить обвалование танкера «Волгонефть-239» планируется к вечеру 16 января
Обвалование потерпевшего крушение в Черном море танкера «Волгонефть-239», из которого произошла утечка мазута, завершится к вечеру 16 января, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в беседе с прессой.
«По заявлению ответственных руководителей, завтра к вечеру обваловка будет закончена, то есть будет создан внешний контур, который позволит локализовать утечки мазута в сторону моря», – сказал Савельев (цитата по ТАСС).
15 января Минтранс России сообщил, что Савельев и глава Минтранса Роман Старовойт проверили ход работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов у мыса Панагия. Отмечалось, что мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января, обваловка кормовой части завершается. Устройство насыпи вокруг кормовой части даст возможность защитить ее от штормов и приступить к откачиванию мазута из судна.
Сбор нефтепродуктов в воде продолжается. По данным ведомства, мазут у кормовой части и береговой линии изолировали боновым ограждением, из воды его собирают ручным способом и с использованием баржи. Вокруг танкера установили 2140 м боновых заграждений. В настоящее время от кормы вывезено 1236 т нефтесодержащей смеси. При транспортировке будут использованы загерметизированные полувагоны.
15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что на дне Черного моря может оставаться порядка 5000 т мазута. В общей сложности танкеры транспортировали примерно по 4000 т топлива.
14 января президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя заявил, что для ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе необходимы активные действия. Глава государства попросил правительство активно взаимодействовать с регионами по вопросу ликвидации катастрофы.