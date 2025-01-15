Завершить обвалование танкера «Волгонефть-239» планируется к вечеру 16 января

Сбор нефтепродуктов в воде продолжается. По данным ведомства, мазут у кормовой части и береговой линии изолировали боновым ограждением, из воды его собирают ручным способом и с использованием баржи. Вокруг танкера установили 2140 м боновых заграждений. В настоящее время от кормы вывезено 1236 т нефтесодержащей смеси. При транспортировке будут использованы загерметизированные полувагоны.