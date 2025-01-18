«РИА Новости»: судмедэкспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman завершена
Судебно-медицинские эксперты завершили экспертизу после смерти журналиста, блогера и пресс-секретаря певца Shaman Антона Коробкова-Землянского. Об этом «РИА Новости» сообщил источник.
Собеседник агентства подтвердил проведение судмедэкспертизы, однако ее результаты и причины смерти пиар-технолога не сообщаются.
Источник агентства ранее предполагал, что причиной смерти пресс-секретаря Shaman могло стать отравление неустановленным веществом. Экспертиза была проведена для установления точной причины.
10 ноября Коробков-Землянский умер в Москве в возрасте 40 лет. Он родился в Красноярском крае, в 2007 г. переехал в Москву. Работал на «Первом канале», «России», СТС, РЕН ТВ, «Домашнем» и «Матч ТВ». Он был членом Общественной палаты РФ, занимал посты директора фонда «Сколково» по новым медиа и директора по коммуникациям Европейской медиагруппы. В 2015–2017 гг. Коробков-Землянский работал пресс-секретарем у певца Филиппа Киркорова. С 2022 г. был пресс-секретарем артиста Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов).