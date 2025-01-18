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МВД предупредило о завершении периода автоматического продления прав в 2025 году

Ведомости

Водительские удостоверения, срок действия которых истек или истечет с 1 января 2022 г. по 31 декабря текущего года, станут недействительными через три года с этой даты, поэтому права необходимо заменить, сообщили в пресс-центре МВД России.

Срок действия водительских прав в апреле 2022 г. был продлен на три года в соответствии с постановлением правительства РФ. В декабре 2023 г. официальный представитель МВД России Ирина Волк также сообщила, что срок прав, которые истекают в 2024–2025 гг., будет автоматически продлен на три года. В ГАИ предупредили, что планирующие выехать за рубеж водители также должны будут заменить водительские права, поскольку возможность их автоматического продления распространяется только на территории РФ.

«Водительские удостоверения, у которых в графе 4b указана дата окончания срока действия с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2025 г., считаются действительными на всей территории РФ в течение трех лет с этой даты», – рассказали ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства.

После истечения трех лет с этой даты, как пояснили в министерстве, такие права необходимо поменять, поскольку они становятся недействительными на территории страны. За управление транспортом с недействительными правами водителям будет грозит штраф до 15 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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