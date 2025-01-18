МВД предупредило о завершении периода автоматического продления прав в 2025 году

Срок действия водительских прав в апреле 2022 г. был продлен на три года в соответствии с постановлением правительства РФ. В декабре 2023 г. официальный представитель МВД России Ирина Волк также сообщила, что срок прав, которые истекают в 2024–2025 гг., будет автоматически продлен на три года. В ГАИ предупредили, что планирующие выехать за рубеж водители также должны будут заменить водительские права, поскольку возможность их автоматического продления распространяется только на территории РФ.