МВД предупредило о завершении периода автоматического продления прав в 2025 году
Водительские удостоверения, срок действия которых истек или истечет с 1 января 2022 г. по 31 декабря текущего года, станут недействительными через три года с этой даты, поэтому права необходимо заменить, сообщили в пресс-центре МВД России.
Срок действия водительских прав в апреле 2022 г. был продлен на три года в соответствии с постановлением правительства РФ. В декабре 2023 г. официальный представитель МВД России Ирина Волк также сообщила, что срок прав, которые истекают в 2024–2025 гг., будет автоматически продлен на три года. В ГАИ предупредили, что планирующие выехать за рубеж водители также должны будут заменить водительские права, поскольку возможность их автоматического продления распространяется только на территории РФ.
«Водительские удостоверения, у которых в графе 4b указана дата окончания срока действия с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2025 г., считаются действительными на всей территории РФ в течение трех лет с этой даты», – рассказали ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства.
После истечения трех лет с этой даты, как пояснили в министерстве, такие права необходимо поменять, поскольку они становятся недействительными на территории страны. За управление транспортом с недействительными правами водителям будет грозит штраф до 15 000 руб.