МЧС: более 280 км морского берега очищено от мазута

15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе, произошел разлив мазута. Всего суда перевозили примерно по 4000 т топлива. 17 января Морспасслужба приступила к первому этапу откачки нефтепродуктов из «Волгонефти 239», стоящей на мели у мыса Панагия. Для исключения рисков работы будут вестись исключительно в благоприятную погоду. Откачку мазута планируется закончить до конца января 2025 г.