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МЧС: более 280 км морского берега очищено от мазута

Ведомости

Продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе, где после крушения двух танкеров произошел разлив мазута, специалисты обследуют 910 км территории в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Более 280 км берега удалось очистить от нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал МЧС России.

Более 280 км берега удалось очистить от нефтепродуктов, уточнили в ведомстве. По данным ведомства, всего с береговой линии было собрано 167 578 т загрязненного песка и грунта, из них вывезли более 128 т.  

В акватории Керченского пролива было обследовано 2918 кв. км, обработаны 42 985 кв. м. Специалисты также использовали 4464 кг сорбента и собрали 25 т нефтесодержащей жидкости, говорится в сообщении.

Последствия ЧС ликвидируют и в акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя. Там удалось собрать 16,27 т нефтесодержащих отходов, а у кормы танкера «Волгонефть 239» были собрано почти 14 т мазута.

В Краснодарском крае, где  обследуют 220 км берега, обнаружены единичные незначительные выбросы нефтепродуктов от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района. За последние сутки с этой территории вывезли 289 т отходов, уточнили в МЧС.

В Крыму обследуют свыше 524 км берега от Керчи до села Портовое, в Севастополе – 165 км берега между поселками Ласпи и Андреевка. К ликвидации последствий привлекли более 4300 человек и свыше 740 единиц техники, добавили в министерстве.

15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе, произошел разлив мазута. Всего суда перевозили примерно по 4000 т топлива. 17 января Морспасслужба приступила к первому этапу откачки нефтепродуктов из «Волгонефти 239», стоящей на мели у мыса Панагия. Для исключения рисков работы будут вестись исключительно в благоприятную погоду. Откачку мазута планируется закончить до конца января 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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