МЧС: более 280 км морского берега очищено от мазута
Продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе, где после крушения двух танкеров произошел разлив мазута, специалисты обследуют 910 км территории в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Более 280 км берега удалось очистить от нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал МЧС России.
Более 280 км берега удалось очистить от нефтепродуктов, уточнили в ведомстве. По данным ведомства, всего с береговой линии было собрано 167 578 т загрязненного песка и грунта, из них вывезли более 128 т.
В акватории Керченского пролива было обследовано 2918 кв. км, обработаны 42 985 кв. м. Специалисты также использовали 4464 кг сорбента и собрали 25 т нефтесодержащей жидкости, говорится в сообщении.
Последствия ЧС ликвидируют и в акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя. Там удалось собрать 16,27 т нефтесодержащих отходов, а у кормы танкера «Волгонефть 239» были собрано почти 14 т мазута.
В Краснодарском крае, где обследуют 220 км берега, обнаружены единичные незначительные выбросы нефтепродуктов от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района. За последние сутки с этой территории вывезли 289 т отходов, уточнили в МЧС.
В Крыму обследуют свыше 524 км берега от Керчи до села Портовое, в Севастополе – 165 км берега между поселками Ласпи и Андреевка. К ликвидации последствий привлекли более 4300 человек и свыше 740 единиц техники, добавили в министерстве.
15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе, произошел разлив мазута. Всего суда перевозили примерно по 4000 т топлива. 17 января Морспасслужба приступила к первому этапу откачки нефтепродуктов из «Волгонефти 239», стоящей на мели у мыса Панагия. Для исключения рисков работы будут вестись исключительно в благоприятную погоду. Откачку мазута планируется закончить до конца января 2025 г.