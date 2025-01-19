МВД: иностранные права получивших гражданство РФ станут недействительными
Иностранные водительские права граждан, которые с апреля текущего года будут достигать года с момента получения гражданства России, вида на жительство (ВНЖ ) или разрешения на временное проживание (РВП), будут считаться в России недействительными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.
В апреле 2024 г., напомнили в ведомстве, вступил в силу закон, который устанавливает норму о признании недействительными иностранных водительских удостоверений по истечении одного года с даты получения их владельцем ВНЖ или приобретения им российского гражданства.
«Такая норма установлена по истечении одного года с даты первого после получения иностранного водительского удостоверения въезда в Российскую Федерацию их владельца, являющегося гражданином нашей страны», – пояснили в МВД.
За управление транспортом с недействительными правами автомобилистам будет грозить штраф до 15 000 руб. и отстранение от управления автомобилем до восстановления удостоверения.
Водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января по 31 декабря 2022 г., станут недействительными через три года с этой даты, сообщили 18 января пресс-центре МВД России. Там предупредили, что после истечения трех лет с этой даты, такие права необходимо поменять.