МВД: иностранные права получивших гражданство РФ станут недействительными

Водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января по 31 декабря 2022 г., станут недействительными через три года с этой даты, сообщили 18 января пресс-центре МВД России. Там предупредили, что после истечения трех лет с этой даты, такие права необходимо поменять.