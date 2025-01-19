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МВД: иностранные права получивших гражданство РФ станут недействительными

Ведомости

Иностранные водительские права граждан, которые с апреля текущего года будут достигать года с момента получения гражданства России, вида на жительство (ВНЖ ) или разрешения на временное проживание (РВП), будут считаться в России недействительными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

В апреле 2024 г., напомнили в ведомстве, вступил в силу закон, который устанавливает норму о признании недействительными иностранных водительских удостоверений по истечении одного года с даты получения их владельцем ВНЖ или приобретения им российского гражданства.

«Такая норма установлена по истечении одного года с даты первого после получения иностранного водительского удостоверения въезда в Российскую Федерацию их владельца, являющегося гражданином нашей страны», – пояснили в МВД.

За управление транспортом с недействительными правами автомобилистам будет грозить штраф до 15 000 руб. и отстранение от управления автомобилем до восстановления удостоверения.

Водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января по 31 декабря 2022 г., станут недействительными через три года с этой даты, сообщили 18 января пресс-центре МВД России. Там предупредили, что после истечения трех лет с этой даты, такие права необходимо поменять.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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