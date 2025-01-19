В Крыму зафиксировали два землетрясения
В Ялтинском регионе рано утром и днем 19 января произошло два землетрясения и несколько афтершоков, сообщила «РИА Новости» заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Марина Бондарь.
Первый толчок магнитудой 2,8 был зафиксирован в 4:59 мск в 4 км от сейсмической станции «Ялта», он произошел на суше, уточнила Бондарь. После этого, по ее словам, последовало шесть афтершоков. Еще один слабый толчок и магнитудой 2,0 произошел в 12:09 мск.
Она добавила, что для Ялты слабая и регулярная сейсмичность является нормой, а в прошлом году там наблюдалось «практически сейсмическое затишье». В 2025 г. землетрясения в этом районе уже случилась, «зона заиграла». Данных о разрушениях или пострадавших в Ялтинском регионе не поступало, сообщили агентству в пресс-службе крымского управления МЧС РФ.
12 января у берегов Крыма зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения располагался в 62 км к югу от Тамани и в 78 км к юго-юго-востоку от Керчи на глубине 5 км.