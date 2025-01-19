В Крыму зафиксировали два землетрясения

Она добавила, что для Ялты слабая и регулярная сейсмичность является нормой, а в прошлом году там наблюдалось «практически сейсмическое затишье». В 2025 г. землетрясения в этом районе уже случилась, «зона заиграла». Данных о разрушениях или пострадавших в Ялтинском регионе не поступало, сообщили агентству в пресс-службе крымского управления МЧС РФ.