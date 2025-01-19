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Дети Линча предложили поучаствовать во всемирной медитации в честь режиссера

Ведомости

Дети Дэвида Линча предложили поклонникам принять участие во всемирной групповой медитации в честь дня рождения режиссера 20 января. Заявление Дженнифер, Остин, Райли и Лулы Линч опубликовано на странице Линча в X.

«В понедельник, 20 января, в день его 79-летия, мы приглашаем вас всех присоединиться к нам во всемирной групповой медитации в 12:00 по тихоокеанскому времени [23:00 мск] на 10 минут», – говорится в сообщении.

Близкие режиссера призвали уделить время медитации, размышлению и «отправке позитива во Вселенную». Сам режиссер с 1970-х занимался трансцендентальной медитацией по системе Махариши Махеш Йоги.

Мастер эксперимента: 10 фильмов Дэвида Линча
16 января в возрасте 78 лет умер американский режиссер и сценарист Дэвид Линч, страдавший эмфиземой легких. Его фильмография насчитывает 10 полнометражных картин. Большая часть из них преисполнена мистикой и фирменным сюрреализмом, навсегда перевернувшими представление о жанре триллера. «Ведомости» вспоминают главные работы режиссера.
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16 января в возрасте 78 лет умер американский режиссер и сценарист Дэвид Линч, страдавший эмфиземой легких. Его фильмография насчитывает 10 полнометражных картин. Большая часть из них преисполнена мистикой и фирменным сюрреализмом, навсегда перевернувшими представление о жанре триллера. «Ведомости» вспоминают главные работы режиссера. / Jean-Paul Pelissier / REUTERS

Линч умер 16 января в возрасте 78 лет. Последние годы американский режиссер страдал эмфиземой легких. Его фильмография насчитывает 10 полнометражных картин. Широкую известность ему принесли фильмы «Синий бархат», «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда», «Человек-слон», а также культовый сериал «Твин Пикс», который он создал вместе со сценаристом Марком Фростом.

Режиссер был известен за счет своего фирменного сюрреализма и мистики, которые он использовал в своих работах. Помимо работы над фильмами Линч также писал картины, занимался фотографией, делал скульптурные лампы и писал музыку. В 2024 г. Линч выпустил свой последний альбом Cellophane Memories, который был написан совместно с исполнительницей Кристой Белл.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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