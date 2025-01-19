Дети Линча предложили поучаствовать во всемирной медитации в честь режиссера

Режиссер был известен за счет своего фирменного сюрреализма и мистики, которые он использовал в своих работах. Помимо работы над фильмами Линч также писал картины, занимался фотографией, делал скульптурные лампы и писал музыку. В 2024 г. Линч выпустил свой последний альбом Cellophane Memories, который был написан совместно с исполнительницей Кристой Белл.