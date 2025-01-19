Дети Линча предложили поучаствовать во всемирной медитации в честь режиссера
Дети Дэвида Линча предложили поклонникам принять участие во всемирной групповой медитации в честь дня рождения режиссера 20 января. Заявление Дженнифер, Остин, Райли и Лулы Линч опубликовано на странице Линча в X.
«В понедельник, 20 января, в день его 79-летия, мы приглашаем вас всех присоединиться к нам во всемирной групповой медитации в 12:00 по тихоокеанскому времени [23:00 мск] на 10 минут», – говорится в сообщении.
Близкие режиссера призвали уделить время медитации, размышлению и «отправке позитива во Вселенную». Сам режиссер с 1970-х занимался трансцендентальной медитацией по системе Махариши Махеш Йоги.
Линч умер 16 января в возрасте 78 лет. Последние годы американский режиссер страдал эмфиземой легких. Его фильмография насчитывает 10 полнометражных картин. Широкую известность ему принесли фильмы «Синий бархат», «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда», «Человек-слон», а также культовый сериал «Твин Пикс», который он создал вместе со сценаристом Марком Фростом.
Режиссер был известен за счет своего фирменного сюрреализма и мистики, которые он использовал в своих работах. Помимо работы над фильмами Линч также писал картины, занимался фотографией, делал скульптурные лампы и писал музыку. В 2024 г. Линч выпустил свой последний альбом Cellophane Memories, который был написан совместно с исполнительницей Кристой Белл.