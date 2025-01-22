Апелляция утвердила пожизненный срок совершившему покушение на Захара Прилепина
Апелляционный военный суд признал законным приговор Александру Пермякову, получившему пожизненный срок за покушение на писателя и политика Захара Прилепина. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Приговор второго Западного окружного военного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – процитировало агентство судью, провозгласившего решение.
Пермяков был приговорен к пожизненному сроку 30 сентября 2024 г. Согласно приговору, первые пять лет заключения он должен провести в тюрьме, остальное время – в колонии особого режима. Фигурант также был оштрафован на 700 000 руб.
Утром 6 мая 2023 г. в Нижегородской области был подорван автомобиль Прилепина. Взрыв привел к гибели помощника писателя, уроженца Луганска Александра Шубина, который раньше служил в ЛНР. Сам Прилепин перенес операцию. По данным следствия, Пермяков прошел подготовку на Украине, после чего прибыл в Россию, чтобы совершить покушение на Прилепина по заданию службы безопасности Украины (СБУ). В ходе расследования на руке обвиняемого были обнаружены следы гексогена – взрывчатого вещества. Свою вину фигурант признал.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщала, что Пермякову инкриминировали совершение теракта; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности; незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконное изготовление взрывных веществ; приобретение, хранение в целях использования заведомо поддельного удостоверения. Свою вину фигурант признал.