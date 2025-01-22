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Апелляция утвердила пожизненный срок совершившему покушение на Захара Прилепина

Ведомости

Апелляционный военный суд признал законным приговор Александру Пермякову, получившему пожизненный срок за покушение на писателя и политика Захара Прилепина. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Приговор второго Западного окружного военного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – процитировало агентство судью, провозгласившего решение.

Пермяков был приговорен к пожизненному сроку 30 сентября 2024 г. Согласно приговору, первые пять лет заключения он должен провести в тюрьме, остальное время – в колонии особого режима. Фигурант также был оштрафован на 700 000 руб.

Утром 6 мая 2023 г. в Нижегородской области был подорван автомобиль Прилепина. Взрыв привел к гибели помощника писателя, уроженца Луганска Александра Шубина, который раньше служил в ЛНР. Сам Прилепин перенес операцию. По данным следствия, Пермяков прошел подготовку на Украине, после чего прибыл в Россию, чтобы совершить покушение на Прилепина по заданию службы безопасности Украины (СБУ). В ходе расследования на руке обвиняемого были обнаружены следы гексогена – взрывчатого вещества. Свою вину фигурант признал.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщала, что Пермякову инкриминировали совершение теракта; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности; незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконное изготовление взрывных веществ; приобретение, хранение в целях использования заведомо поддельного удостоверения. Свою вину фигурант признал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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