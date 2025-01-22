Апелляция утвердила пожизненный срок совершившему покушение на Захара Прилепина

Утром 6 мая 2023 г. в Нижегородской области был подорван автомобиль Прилепина. Взрыв привел к гибели помощника писателя, уроженца Луганска Александра Шубина, который раньше служил в ЛНР. Сам Прилепин перенес операцию. По данным следствия, Пермяков прошел подготовку на Украине, после чего прибыл в Россию, чтобы совершить покушение на Прилепина по заданию службы безопасности Украины (СБУ). В ходе расследования на руке обвиняемого были обнаружены следы гексогена – взрывчатого вещества. Свою вину фигурант признал.