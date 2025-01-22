Глава СПЧ: меры для открытия музея истории ГУЛАГа будут приняты в скором времени
Музей истории ГУЛАГа, работа которого была приостановлена в ноябре из-за нарушений пожарной безопасности, не планируется закрывать, в скором времени будут предприняты меры для его открытия. Об этом заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Я разговаривал с руководством Москвы. Никаких идей о закрытии музея нет. В ближайшее время будут приняты все необходимые меры, и музей будет открыт. У нас нет опасений, что его закроют», – цитирует Фадеева Telegram-канал СПЧ.
Глава совета также допустил возможность проведения в будущем на площадке музея заседания межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий.
Музей истории ГУЛАГа был основан в июле 2001 г. Он располагается в 1-м Самотечном переулке Москвы. Экспозиция посвящена жертвам репрессий. Учреждение приостановило работу с 14 ноября 2024 г. В качестве причины были указаны нарушения пожарной безопасности.
С 21 января директором музея истории ГУЛАГа была назначена глава музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова. На этом посту она сменила члена СПЧ и руководителя фонда «Увековечения памяти жертв политических репрессий» (Фонда Памяти) Романа Романова. Он руководил музеем истории ГУЛАГа с 2012 г.