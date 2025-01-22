Глава СПЧ: меры для открытия музея истории ГУЛАГа будут приняты в скором времени

Музей истории ГУЛАГа, работа которого была приостановлена в ноябре из-за нарушений пожарной безопасности, не планируется закрывать, в скором времени будут предприняты меры для его открытия. Об этом заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.