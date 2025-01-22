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Глава СПЧ: меры для открытия музея истории ГУЛАГа будут приняты в скором времени

Ведомости

Музей истории ГУЛАГа, работа которого была приостановлена в ноябре из-за нарушений пожарной безопасности, не планируется закрывать, в скором времени будут предприняты меры для его открытия. Об этом заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Я разговаривал с руководством Москвы. Никаких идей о закрытии музея нет. В ближайшее время будут приняты все необходимые меры, и музей будет открыт. У нас нет опасений, что его закроют», – цитирует Фадеева Telegram-канал СПЧ.

Глава совета также допустил возможность проведения в будущем на площадке музея заседания межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Музей истории ГУЛАГа был основан в июле 2001 г. Он располагается в 1-м Самотечном переулке Москвы. Экспозиция посвящена жертвам репрессий. Учреждение приостановило работу с 14 ноября 2024 г. В качестве причины были указаны нарушения пожарной безопасности.

С 21 января директором музея истории ГУЛАГа была назначена глава музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова. На этом посту она сменила члена СПЧ и руководителя фонда «Увековечения памяти жертв политических репрессий» (Фонда Памяти) Романа Романова. Он руководил музеем истории ГУЛАГа с 2012 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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