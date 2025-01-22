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Россельхознадзор допустил смягчение правил ввоза продукции животноводства из ЕС

Ведомости

Россельхознадзор может смягчить ограничения на ввоз животноводческой продукции из ЕС через месяц, сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт.

«Мы сейчас все, что может переносить ящур, мы все пока приостановили. Это будет жестко примерно в течение месяца, тогда мы увидим, будет распространение или не будет», – сказал он в кулуарах Второго форума лидеров молочной индустрии (цитата по ТАСС).

Данкверт уточнил при этом, что смягчения будут только в том случае, если на предприятиях, допущенных к поставкам в Россию, пройдут инспекции.

17 января в Россельхознадзоре сообщили, что служба с 20 января запретит ввоз в Россию продукции животноводства из ЕС из-за угрозы распространения ящура. Ограничения вводятся на фоне заявления Германии о том, что на ферме Бранденбурга в районе Меркиш-Одерланд, где содержали водяных буйволов, был зарегистрирован первый за 37 лет случай заболевания ящуром.

В службе предположили, что это могло произойти в связи с «бесконтрольным движением живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории ЕС». При этом сам Россельхознадзор, согласно открытым данным, не фиксировал новые очаги ящура на территории Украины в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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