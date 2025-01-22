Россельхознадзор допустил смягчение правил ввоза продукции животноводства из ЕС
Россельхознадзор может смягчить ограничения на ввоз животноводческой продукции из ЕС через месяц, сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт.
«Мы сейчас все, что может переносить ящур, мы все пока приостановили. Это будет жестко примерно в течение месяца, тогда мы увидим, будет распространение или не будет», – сказал он в кулуарах Второго форума лидеров молочной индустрии (цитата по ТАСС).
Данкверт уточнил при этом, что смягчения будут только в том случае, если на предприятиях, допущенных к поставкам в Россию, пройдут инспекции.
17 января в Россельхознадзоре сообщили, что служба с 20 января запретит ввоз в Россию продукции животноводства из ЕС из-за угрозы распространения ящура. Ограничения вводятся на фоне заявления Германии о том, что на ферме Бранденбурга в районе Меркиш-Одерланд, где содержали водяных буйволов, был зарегистрирован первый за 37 лет случай заболевания ящуром.
В службе предположили, что это могло произойти в связи с «бесконтрольным движением живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории ЕС». При этом сам Россельхознадзор, согласно открытым данным, не фиксировал новые очаги ящура на территории Украины в 2024 г.