Россельхознадзор допустил смягчение правил ввоза продукции животноводства из ЕС

«Мы сейчас все, что может переносить ящур, мы все пока приостановили. Это будет жестко примерно в течение месяца, тогда мы увидим, будет распространение или не будет», – сказал он в кулуарах Второго форума лидеров молочной индустрии (цитата по ТАСС).