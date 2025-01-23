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В Госдуме обсудят запрет на рекламу услуг тарологов

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы услуг тарологов, следует из думской электронной базы.

Согласно тексту инициативы, исходя из «моральных, этических, нравственных и духовных норм современного российского общества, услуги таролога относятся к категории вымыслов». Кроме того, по версии автора проекта, «большая часть общества» расценивает услуги тарологов в качестве разновидности мошенничества.

Автором инициативы выступил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР). Он предлагает внести изменения в закон «О рекламе», запретив рекламу услуг тарологов, а также развивать механизмы выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении услуг «таролога» в интернете.

В декабре 2024 г. ВЦИОМ представил статистику, согласно которой большая часть опрошенных россиян (55%) высказалась за полный запрет коммерческой деятельности тарологов в стране. В том числе 30% с полной уверенностью заявили о необходимости такой меры.

83% опрошенных считают, что карты таро скорее не могут помочь в решении жизненных вопросов. При этом 34% отметили, что услуги тарологов не стоит запрещать. Наибольшее распространение такого вида гадания фиксируется в самом молодом, «цифровом» поколении, где доля знакомых с таро достигает уже 25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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