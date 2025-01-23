В Госдуме обсудят запрет на рекламу услуг тарологов
В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы услуг тарологов, следует из думской электронной базы.
Согласно тексту инициативы, исходя из «моральных, этических, нравственных и духовных норм современного российского общества, услуги таролога относятся к категории вымыслов». Кроме того, по версии автора проекта, «большая часть общества» расценивает услуги тарологов в качестве разновидности мошенничества.
Автором инициативы выступил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР). Он предлагает внести изменения в закон «О рекламе», запретив рекламу услуг тарологов, а также развивать механизмы выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении услуг «таролога» в интернете.
В декабре 2024 г. ВЦИОМ представил статистику, согласно которой большая часть опрошенных россиян (55%) высказалась за полный запрет коммерческой деятельности тарологов в стране. В том числе 30% с полной уверенностью заявили о необходимости такой меры.
83% опрошенных считают, что карты таро скорее не могут помочь в решении жизненных вопросов. При этом 34% отметили, что услуги тарологов не стоит запрещать. Наибольшее распространение такого вида гадания фиксируется в самом молодом, «цифровом» поколении, где доля знакомых с таро достигает уже 25%.