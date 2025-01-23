В Госдуме обсудят запрет на рекламу услуг тарологов

83% опрошенных считают, что карты таро скорее не могут помочь в решении жизненных вопросов. При этом 34% отметили, что услуги тарологов не стоит запрещать. Наибольшее распространение такого вида гадания фиксируется в самом молодом, «цифровом» поколении, где доля знакомых с таро достигает уже 25%.