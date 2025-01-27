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МВД предупредило о поддельных сайтах для проверки неразрешения въезда в РФ

Ведомости

МВД РФ выявило поддельные сайты правоохранительных ведомств, которые предлагают оказание услуг в сфере миграции с необходимостью авторизации через мессенджер Telegram. Об этом сообщило Главное управление по вопросам миграции ведомства, передает ТАСС.

«В связи с выявлением поддельных сайтов правоохранительных ведомств, предлагающих оказание услуг в сфере миграции, просим граждан быть внимательными при передаче своих данных через электронные сервисы».

В том числе найдены ресурсы, якобы предоставляющие сведения о наличии оснований для неразрешения въезда в Россию иностранцам и лицам без гражданства. На них пользователям предлагают пройти авторизацию через Telegram. В управлении напомнили, что для получения юридически значимой официальной информации в этих целях нужно обратиться в территориальное подразделение ведомства. Данные справочного характера также можно получить на официальном сайте МВД. Там призвали граждан быть внимательными при передаче личных данных через электронные сервисы.

24 января Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредило о рассылках злоумышленниками в Telegram файла, зараженного трояном Mamont. По данным ведомства, в большинстве случаев мошенники направляют жертвам видео с вопросом «Это ты на видео?», слово «видео» также может фигурировать в названии файла.

При его открытии происходит автоматическая установка приложения, после чего устройство может быть заражено трояном Mamont, считывающим push-уведомления, СМС и фотографии из галереи. Mamont может отправить зараженный файл всем контактам в мессенджере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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