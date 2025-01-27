МВД предупредило о поддельных сайтах для проверки неразрешения въезда в РФ

В том числе найдены ресурсы, якобы предоставляющие сведения о наличии оснований для неразрешения въезда в Россию иностранцам и лицам без гражданства. На них пользователям предлагают пройти авторизацию через Telegram. В управлении напомнили, что для получения юридически значимой официальной информации в этих целях нужно обратиться в территориальное подразделение ведомства. Данные справочного характера также можно получить на официальном сайте МВД. Там призвали граждан быть внимательными при передаче личных данных через электронные сервисы.