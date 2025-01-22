Роскомнадзор заблокировал 606 млн звонков с подменных номеров в 2024 году

Роскомнадзор заблокировал 606 млн звонков с подменных номеров в 2024 годуКрупные телекомоператоры отчитались о миллиардах заблокированных нежелательных звонков
Система Роскомнадзора (РКН) «Антифрод» в 2024 г. проверила около 158 млрд вызовов и предотвратила почти 606 млн звонков с подменных номеров. В 2023 г. система проверила около 102,4 млрд вызовов и предотвратила более 756,7 млн звонков с подменных номеров. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель РКН.
На сегодняшний день к «Антифроду» подключено 1162 телекомоператора, которые контролируют 99,6% номерной емкости, уточнил представитель ведомства. За 2024 г. к системе присоединилось более 600 операторов телефонной связи.
В 2024 г. МТС заблокировала 3,2 млрд нежелательных звонков, что на 48% больше, чем за 2023 г., рассказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук. В то же время антифрод-платформа «Мегафона» заблокировала свыше 1,2 млрд мошеннических звонков, из которых 246 млн было с подменой номера. При этом представитель «Мегафона» отметил, что количество звонков с подменой номера падает: например, в январе было заблокировано 36 млн таких звонков, а в декабре этот показатель снизился до 6 млн.