Роскомнадзор заблокировал 606 млн звонков с подменных номеров в 2024 году

В 2024 г. МТС заблокировала 3,2 млрд нежелательных звонков, что на 48% больше, чем за 2023 г., рассказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук. В то же время антифрод-платформа «Мегафона» заблокировала свыше 1,2 млрд мошеннических звонков, из которых 246 млн было с подменой номера. При этом представитель «Мегафона» отметил, что количество звонков с подменой номера падает: например, в январе было заблокировано 36 млн таких звонков, а в декабре этот показатель снизился до 6 млн.