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Роскомнадзор заблокировал 606 млн звонков с подменных номеров в 2024 году

Крупные телекомоператоры отчитались о миллиардах заблокированных нежелательных звонков
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Система Роскомнадзора (РКН) «Антифрод» в 2024 г. проверила около 158 млрд вызовов и предотвратила почти 606 млн звонков с подменных номеров. В 2023 г. система проверила около 102,4 млрд вызовов и предотвратила более 756,7 млн звонков с подменных номеров. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель РКН.

На сегодняшний день к «Антифроду» подключено 1162 телекомоператора, которые контролируют 99,6% номерной емкости, уточнил представитель ведомства. За 2024 г. к системе присоединилось более 600 операторов телефонной связи.

В 2024 г. МТС заблокировала 3,2 млрд нежелательных звонков, что на 48% больше, чем за 2023 г., рассказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук. В то же время антифрод-платформа «Мегафона» заблокировала свыше 1,2 млрд мошеннических звонков, из которых 246 млн было с подменой номера. При этом представитель «Мегафона» отметил, что количество звонков с подменой номера падает: например, в январе было заблокировано 36 млн таких звонков, а в декабре этот показатель снизился до 6 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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