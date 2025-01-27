АСВ заявило о смерти своего первого гендиректора Александра Турбанова

Турбанов в 1993–1995 гг. был депутатом Государственной думы. В 1996 г. он перешел в Банк России, отвечал за банковский надзор, с 1999 г. возглавил Агентство по реструктуризации кредитных организаций – предшественника АСВ. Турбанов был одним из инициаторов и авторов закона об обязательном страховании вкладов.