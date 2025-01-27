АСВ заявило о смерти своего первого гендиректора Александра Турбанова
Первый генеральный директор государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Александр Турбанов скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале АСВ.
Турбанов возглавлял агентство с 2004 по 2012 г. Прощание с ним состоится в 12:00 29 января в большом зале ЦКБ Управления делами президента РФ (Москва, Маршала Тимошенко, 25).
Турбанов в 1993–1995 гг. был депутатом Государственной думы. В 1996 г. он перешел в Банк России, отвечал за банковский надзор, с 1999 г. возглавил Агентство по реструктуризации кредитных организаций – предшественника АСВ. Турбанов был одним из инициаторов и авторов закона об обязательном страховании вкладов.
АСВ учреждено в 2004 г. для обеспечения работы системы обязательного страхования вкладов и защиты интересов вкладчиков. Осуществляет выплаты вкладчикам при наступлении страхового случая, управляет средствами фонда страхования вкладов, выполняет функции конкурсного управляющего несостоятельных банков, НПФ и страховых компаний, занимается финансовым оздоровлением банков.