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АСВ заявило о смерти своего первого гендиректора Александра Турбанова

Ведомости

Первый генеральный директор государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Александр Турбанов скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале АСВ.

Турбанов возглавлял агентство с 2004 по 2012 г. Прощание с ним состоится в 12:00 29 января в большом зале ЦКБ Управления делами президента РФ (Москва, Маршала Тимошенко, 25).

Турбанов в 1993–1995 гг. был депутатом Государственной думы. В 1996 г. он перешел в Банк России, отвечал за банковский надзор, с 1999 г. возглавил Агентство по реструктуризации кредитных организаций – предшественника АСВ. Турбанов был одним из инициаторов и авторов закона об обязательном страховании вкладов.

АСВ учреждено в 2004 г. для обеспечения работы системы обязательного страхования вкладов и защиты интересов вкладчиков. Осуществляет выплаты вкладчикам при наступлении страхового случая, управляет средствами фонда страхования вкладов, выполняет функции конкурсного управляющего несостоятельных банков, НПФ и страховых компаний, занимается финансовым оздоровлением банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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