Экс-топ менеджер структуры «Роснано» Кушнарев стал фигурантом уголовного дела
Экс-топ менеджер компании, входящей в холдинг АО «Роснано», Андрей Кушнарев обвиняется в мошенничестве. Мещанский районный суд Москвы продлил его арест на три месяца. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Кушнареву вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Наказание по этой части предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подробности уголовного дела пресс-служба судов не раскрыла.
Кушнарев перешел в ООО «Роснано капитал» из российской компании прямых инвестиций «Бэринг Восток капитал партнерс» (Baring Vostok Capital Partners), где работал директором и руководителем отдела по работе с рынками капитала. С февраля 2014 г. занимал пост управляющего директора по инвестиционной деятельности ООО «УК «Роснано».