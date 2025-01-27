Экс-топ менеджер структуры «Роснано» Кушнарев стал фигурантом уголовного дела

Кушнарев перешел в ООО «Роснано капитал» из российской компании прямых инвестиций «Бэринг Восток капитал партнерс» (Baring Vostok Capital Partners), где работал директором и руководителем отдела по работе с рынками капитала. С февраля 2014 г. занимал пост управляющего директора по инвестиционной деятельности ООО «УК «Роснано».