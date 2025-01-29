«РИА Новости»: задержанных в Тунисе россиян распределили по трем тюрьмам
Задержанные в Тунисе 11 россиян находятся в тюрьмах Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на брата одного из них.
По словам собеседника агентства, изначально все они должны были содержаться в содержать в Морнагии, но «из-за отсутствия мест или по другим причинам их распределили по разным тюрьмам».
В начале ноября группа из 11 граждан России отправилась в Хайдру – небольшое поселение, расположенное недалеко от границы с Алжиром. Они собирались посетить античные памятники Римской империи. Через несколько дней связь с группой была потеряна. Позже стало известно, что местные власти задержали туристов и держат их под стражей. Причины задержания пока не разглашаются.
По данным «РИА Новости», у россиян возникли проблемы со следствием из-за отсутствия переводчика. Это связано с тем, что в Тунисе не хватает сертифицированных специалистов, которые могли бы работать в судах. В стране всего пять присяжных переводчиков, которые говорят на русском языке, и ни один из них не хочет браться за это дело. Родственники и друзья задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить их.
17 декабря посольство РФ в Тунисе сообщало, что российские дипломаты встретились с представителями местных органов для выяснения обстоятельств дела. Тогда россияне находились в тюрьме Морнагия, в их отношении проводились следственные действия.