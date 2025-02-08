Путин поручил рассмотреть вопрос о геномной регистрации участников спецоперации

По ст. 7 закона обязательной государственной геномной регистрации подлежат лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений и подозреваемые в совершении преступлений, неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий, лица, подвергнутые административному аресту, близкие родственники лица, пропавшего без вести, а также неопознанные трупы.