Путин поручил рассмотреть вопрос о геномной регистрации участников спецоперации
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность обязательной геномной регистрации военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Это следует из перечня поручений, размещенного на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопрос о введении обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих и лиц гражданского персонала, направляемых для выполнения задач специальной военной операции либо направляемых в районы проведения контртеррористической операции», – говорится в материале.
Поручение было дано Минобороны, которое должно рассмотреть такую возможность совместно с МВД, Минфином, Минздравом, ФСБ, госфондом «Защитники Отечества» и «Комитетом семей воинов Отечества».
Согласно закону «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», под государственной геномной регистрацией понимается деятельность по получению, учету, хранению, использованию, передаче и уничтожению биологического материала и обработке геномной информации. Целью геномной регистрации является идентификация личности человека.
По ст. 7 закона обязательной государственной геномной регистрации подлежат лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений и подозреваемые в совершении преступлений, неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий, лица, подвергнутые административному аресту, близкие родственники лица, пропавшего без вести, а также неопознанные трупы.
В феврале 2023 г. Путин утвердил поправки, согласно которым обязательной геномной регистрации подлежат осужденные, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, а также лица, подвергнутые административному аресту.