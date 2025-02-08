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Путин поручил рассмотреть вопрос о геномной регистрации участников спецоперации

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность обязательной геномной регистрации военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Это следует из перечня поручений, размещенного на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о введении обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих и лиц гражданского персонала, направляемых для выполнения задач специальной военной операции либо направляемых в районы проведения контртеррористической операции», – говорится в материале.

Поручение было дано Минобороны, которое должно рассмотреть такую возможность совместно с МВД, Минфином, Минздравом, ФСБ, госфондом «Защитники Отечества» и «Комитетом семей воинов Отечества».

Согласно закону «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», под государственной геномной регистрацией понимается деятельность по получению, учету, хранению, использованию, передаче и уничтожению биологического материала и обработке геномной информации. Целью геномной регистрации является идентификация личности человека.

По ст. 7 закона обязательной государственной геномной регистрации подлежат лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений и подозреваемые в совершении преступлений, неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий, лица, подвергнутые административному аресту, близкие родственники лица, пропавшего без вести, а также неопознанные трупы.

В феврале 2023 г. Путин утвердил поправки, согласно которым обязательной геномной регистрации подлежат осужденные, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, а также лица, подвергнутые административному аресту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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