ГАИ начала изымать электровелосипеды курьеров
Рейды проводятся в Москве. Президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС) Александр Митюков рассказал, что активнее всего проверки проводятся на севере Москвы. Скорость транспорта курьера не должна превышать 25 км/ч, проверяется и мощность мотора колеса электровелосипеда.
В ГАИ могут классифицировать такой электротранспорт как мопед в случае превышения требований, – в таком случае требуют права категории М. «Если такого документа нет у курьера, то транспортное средство отправляется на экспертизу до выяснения всех обстоятельств», – сказал глава МАКС изданию. Число рейдов может увеличиться с марта, предупредил Митюков.
Проверки подтвердили и в пресс-службе сервисов доставки «Яндекса». При этом в представительстве заявили, что речь идет только о личном электротранспорте курьеров, в связи с чем точной статистики по числу изъятий у «Яндекса» нет.
В апреле 2024 г. «Ведомости» писали, что московские власти намерены ввести единый стандарт работы курьеров в столице. Планируется развитие инфраструктуры сервисов, установление единообразного подхода к транспорту и внешнему виду доставщика, вся информация о котором должна будет отражаться в его цифровом профиле.
Вице-мэр и руководитель дептранса Максим Ликсутов говорил «Ведомостям», что для потребителей введение таких правил означает, что доставлять им товары будут «только квалифицированные сотрудники с проверенными документами»: «Для самих курьеров стандарт позволит улучшить условия труда, работа станет прозрачной».