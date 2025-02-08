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ГАИ начала изымать электровелосипеды курьеров

Ведомости

Госавтоинспекция (ранее ГИБДД) начала изымать электровелосипеды курьеров для проверки их мощности, пишет РБК со ссылкой на сервисы доставки.

Рейды проводятся в Москве. Президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС) Александр Митюков рассказал, что активнее всего проверки проводятся на севере Москвы. Скорость транспорта курьера не должна превышать 25 км/ч, проверяется и мощность мотора колеса электровелосипеда.

В ГАИ могут классифицировать такой электротранспорт как мопед в случае превышения требований, – в таком случае требуют права категории М. «Если такого документа нет у курьера, то транспортное средство отправляется на экспертизу до выяснения всех обстоятельств», – сказал глава МАКС изданию. Число рейдов может увеличиться с марта, предупредил Митюков.

Проверки подтвердили и в пресс-службе сервисов доставки «Яндекса». При этом в представительстве заявили, что речь идет только о личном электротранспорте курьеров, в связи с чем точной статистики по числу изъятий у «Яндекса» нет.

В апреле 2024 г. «Ведомости» писали, что московские власти намерены ввести единый стандарт работы курьеров в столице. Планируется развитие инфраструктуры сервисов, установление единообразного подхода к транспорту и внешнему виду доставщика, вся информация о котором должна будет отражаться в его цифровом профиле.

Вице-мэр и руководитель дептранса Максим Ликсутов говорил «Ведомостям», что для потребителей введение таких правил означает, что доставлять им товары будут «только квалифицированные сотрудники с проверенными документами»: «Для самих курьеров стандарт позволит улучшить условия труда, работа станет прозрачной».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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