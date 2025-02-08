ГАИ начала изымать электровелосипеды курьеров

В ГАИ могут классифицировать такой электротранспорт как мопед в случае превышения требований, – в таком случае требуют права категории М. «Если такого документа нет у курьера, то транспортное средство отправляется на экспертизу до выяснения всех обстоятельств», – сказал глава МАКС изданию. Число рейдов может увеличиться с марта, предупредил Митюков.