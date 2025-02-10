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Структура Роскомнадзора объявила тендер на обучение OSINT-специалистов

Ведомости

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) объявил тендер на обучение своих сотрудников OSINT-навыкам и «интернет-разведке». Соответствующий контракт с начальной суммой в 597 000 руб. размещен в Единой информационной системе госзакупок.

Датой окончания отбора заявок обозначено 14 февраля. В техзадании отмечается, что курс обучения предполагается читать в течение 40 часов 11 сотрудникам ГРЧЦ. После обучения сотрудники ГРЧЦ должны уметь пользоваться различными источниками информации, находить и анализировать нужные данные, а также владеть набором практических методов киберразведки. Описание курсов состоит из 17 пунктов.

Сотрудники должны будут обучиться поиску по контактным данным (почта, номер телефона) имени человека, адреса, автомобиля, никнейма пользователя, фотографии и геолокации. Также ведомство намерено научить специалистов методологии поиска по социальным сетям, форумам и блогам, базам данных, георазведке, анализу сайтов, работе в даркнете, работе с деловой документацией. Много внимания на курсе планируется уделить и так называемому «умному поиску» в Google и «Яндексе» (метод фильтрации результатов поискового запроса для наиболее релевантной выдачи).

Что такое OSINT

OSINT (Open-Source Intelligence, разведка по открытым источникам) – это процесс сбора, анализа и интерпретации информации из общедоступных источников. Он используется в журналистике, кибербезопасности, расследованиях, разведке и других сферах.

Также в задании указывается, что сотрудников предполагается научить составлять «поведенческий портрет человека». Через открытые и доступные для изучения данные специалисты должны будут выявлять ценности и убеждения человека, особенности мышления и моделей поведения, оценивать риски и благонадежность. В ожидаемые навыки к обучению также включены анализ интересов, контента и «иных продуктов активности человека» в интернете.

10 февраля РБК сообщило, что в РФ изменят десятки законов для борьбы с киберпреступниками. В частности, по словам зампредседателя правительства Дмитрия Григоренко, кабмин «детально проанализировал наиболее распространенные мошеннические схемы». В их числе – обман граждан посредством звонков и сообщений, а также взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта.

В документах говорится о запрете на использование иностранных мессенджеров для служебных коммуникаций или общения с гражданами и клиентами для сотрудников госорганов, Банка России, кредитных организаций, операторов связи, владельцев соцсетей, а также агрегаторов товаров и услуг и сервисов размещения объявлений. За составление списка таких зарубежных мессенджеров будет ответственен Роскомнадзор. При этом работники этих организаций смогут применять российские мессенджеры для служебного общения только после подтверждения своей личности через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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