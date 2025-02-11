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Минтранс сообщил о подготовке к откачке мазута из танкера в порту Усть-Луга

Ведомости

В порт Усть-Луга в Ленинградской области были доставлены насосы из Мурманска для откачки мазута из иностранного танкера «Коала». Об этом сообщил Минтранс России в своем Telegram-канале.

В настоящий момент оборудование разгрузили и проверяют его готовность. Параллельно специалисты осматривают судно и разрабатывают схему подключения насосов и подачи пара к танкам с грузом. Выгрузить мазут можно лишь в подогретом состоянии, и, так как в машинном отделении находится вода, прорабатываются безопасные варианты подачи пара с берега.

По данным ведомства, водолазы при обследовании танкера не зафиксировали утечек нефтепродуктов, угрозы затопления судна нет.

9 февраля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о техногенном инциденте на танкере в порту Усть-Луга во время запуска двигателя, повреждено машинное отделение. Экипаж судна эвакуировали, никто не пострадал.

По предварительным данным Росморречфлота, на танкере при подготовке к работе главного двигателя произошел взрыв в машинном отделении. Грузовые резервуары судна не повреждены, разлива груза или утечки нефтепродуктов не произошло. Танкер находится у причала, вокруг него установлены боновые ограждения. Уполномоченные службы расследуют инцидент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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