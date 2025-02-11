Минтранс сообщил о подготовке к откачке мазута из танкера в порту Усть-Луга

В настоящий момент оборудование разгрузили и проверяют его готовность. Параллельно специалисты осматривают судно и разрабатывают схему подключения насосов и подачи пара к танкам с грузом. Выгрузить мазут можно лишь в подогретом состоянии, и, так как в машинном отделении находится вода, прорабатываются безопасные варианты подачи пара с берега.