Минтранс сообщил о подготовке к откачке мазута из танкера в порту Усть-Луга
В порт Усть-Луга в Ленинградской области были доставлены насосы из Мурманска для откачки мазута из иностранного танкера «Коала». Об этом сообщил Минтранс России в своем Telegram-канале.
В настоящий момент оборудование разгрузили и проверяют его готовность. Параллельно специалисты осматривают судно и разрабатывают схему подключения насосов и подачи пара к танкам с грузом. Выгрузить мазут можно лишь в подогретом состоянии, и, так как в машинном отделении находится вода, прорабатываются безопасные варианты подачи пара с берега.
По данным ведомства, водолазы при обследовании танкера не зафиксировали утечек нефтепродуктов, угрозы затопления судна нет.
9 февраля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о техногенном инциденте на танкере в порту Усть-Луга во время запуска двигателя, повреждено машинное отделение. Экипаж судна эвакуировали, никто не пострадал.
По предварительным данным Росморречфлота, на танкере при подготовке к работе главного двигателя произошел взрыв в машинном отделении. Грузовые резервуары судна не повреждены, разлива груза или утечки нефтепродуктов не произошло. Танкер находится у причала, вокруг него установлены боновые ограждения. Уполномоченные службы расследуют инцидент.