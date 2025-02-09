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Глава Ленобласти сообщил о техногенном инциденте на танкере в порту Усть-Луга

Ведомости

На танкере «Коала» в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, повреждено машинное отделение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

По его словам, угрозы разлива нефтепродуктов нет. Экипаж судна эвакуировали, никто не пострадал. Танкер пришвартован у причала. В настоящий момент проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения судна и установлению причины произошедшего.

Росморречфлот сообщил, что при взрыве на танкере в порту Усть-Луга никто не пострадал. По предварительным данным, на иностранном танкере Koala в ходе подготовки к работе главного двигателя произошел взрыв в машинном отделении, экипаж судна был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары танкера не повреждены, разлива груза либо утечки нефтепродуктов не произошло.

Сейчас танкер находится у причала, угрозы затопления нет, уточнили в агентстве. Вокруг судна установлены боновые ограждения, идет подготовка к обследованию его подводной части. Уполномоченные службы расследуют инцидент.

Ночью 9 февраля китайское грузовое судно «Ань Янь 2» село на мель в Невельском районе Сахалинской области в ночь на 9 февраля. Разлива топлива не произошло. По информации ГУ МЧС по региону, на борту находятся 20 членов экипажа. Сейчас решается вопрос о снятии судна с мели. По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в Невельском районе ввели режим повышенной готовности. Позднее в районе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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