Глава Ленобласти сообщил о техногенном инциденте на танкере в порту Усть-Луга

Ночью 9 февраля китайское грузовое судно «Ань Янь 2» село на мель в Невельском районе Сахалинской области в ночь на 9 февраля. Разлива топлива не произошло. По информации ГУ МЧС по региону, на борту находятся 20 членов экипажа. Сейчас решается вопрос о снятии судна с мели. По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в Невельском районе ввели режим повышенной готовности. Позднее в районе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.