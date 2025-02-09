Глава Ленобласти сообщил о техногенном инциденте на танкере в порту Усть-Луга
На танкере «Коала» в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, повреждено машинное отделение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.
По его словам, угрозы разлива нефтепродуктов нет. Экипаж судна эвакуировали, никто не пострадал. Танкер пришвартован у причала. В настоящий момент проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения судна и установлению причины произошедшего.
Росморречфлот сообщил, что при взрыве на танкере в порту Усть-Луга никто не пострадал. По предварительным данным, на иностранном танкере Koala в ходе подготовки к работе главного двигателя произошел взрыв в машинном отделении, экипаж судна был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары танкера не повреждены, разлива груза либо утечки нефтепродуктов не произошло.
Сейчас танкер находится у причала, угрозы затопления нет, уточнили в агентстве. Вокруг судна установлены боновые ограждения, идет подготовка к обследованию его подводной части. Уполномоченные службы расследуют инцидент.
Ночью 9 февраля китайское грузовое судно «Ань Янь 2» село на мель в Невельском районе Сахалинской области в ночь на 9 февраля. Разлива топлива не произошло. По информации ГУ МЧС по региону, на борту находятся 20 членов экипажа. Сейчас решается вопрос о снятии судна с мели. По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в Невельском районе ввели режим повышенной готовности. Позднее в районе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).