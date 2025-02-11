Аппарат Blue Ghost Firefly Aerospace покинул орбиту Земли и направляется к Луне

В ближайшие несколько дней аппарат войдет на высокую орбиту Луны, а затем начнется снижение и подготовка к посадке. «Затем мы проведем примерно 16 дней на лунной орбите, прежде чем начнем сплошное снижение Blue Ghost. Это даст компании Firefly достаточно времени для калибровки навигационной системы и продолжения научных исследований для NASA», – отметили в Firefly.