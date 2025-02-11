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Аппарат Blue Ghost Firefly Aerospace покинул орбиту Земли и направляется к Луне

Ведомости

Лунный посадочный аппарат Blue Ghost производства американской компании Firefly Aerospace движется к Луне после того, как его двигатели были включены для выхода из орбиты Земли, передает портал Space со ссылкой на космическое агентство США NASA.

«Blue Ghost успешно выполнил маневр... чтобы выйти из гравитационного поля Земли и начать четырехдневный путь к орбите Луны», – заявила американская госкомпания.

Аппарат был выведен на орбиту Земли 15 января с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX в рамках миссии Ghost Riders in the Sky вместе с лунным посадочным аппаратом японской компании ispace, названным Resilience. С тех пор оба аппарата находились на орбите Земли, готовясь к переходу к Луне. 9 февраля Blue Ghost выполнил коррекцию траектории, чтобы уточнить курс и продолжить путь к лунной орбите.

В ближайшие несколько дней аппарат войдет на высокую орбиту Луны, а затем начнется снижение и подготовка к посадке. «Затем мы проведем примерно 16 дней на лунной орбите, прежде чем начнем сплошное снижение Blue Ghost. Это даст компании Firefly достаточно времени для калибровки навигационной системы и продолжения научных исследований для NASA», – отметили в Firefly.

Посадочный аппарат планирует приземлиться в районе Маре Крисиум (Моря Бурь) – большого кратера на ближайшей стороне Луны. Blue Ghost отправляется к Луне в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), которая соединяет коммерчески разработанные посадочные аппараты с научными полезными нагрузками NASA для исследований Луны. Научные задачи аппарата включают бурение в поверхностных слоях Луны, сбор образцов и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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