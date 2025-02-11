Аппарат Blue Ghost Firefly Aerospace покинул орбиту Земли и направляется к Луне
Лунный посадочный аппарат Blue Ghost производства американской компании Firefly Aerospace движется к Луне после того, как его двигатели были включены для выхода из орбиты Земли, передает портал Space со ссылкой на космическое агентство США NASA.
«Blue Ghost успешно выполнил маневр... чтобы выйти из гравитационного поля Земли и начать четырехдневный путь к орбите Луны», – заявила американская госкомпания.
Аппарат был выведен на орбиту Земли 15 января с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX в рамках миссии Ghost Riders in the Sky вместе с лунным посадочным аппаратом японской компании ispace, названным Resilience. С тех пор оба аппарата находились на орбите Земли, готовясь к переходу к Луне. 9 февраля Blue Ghost выполнил коррекцию траектории, чтобы уточнить курс и продолжить путь к лунной орбите.
В ближайшие несколько дней аппарат войдет на высокую орбиту Луны, а затем начнется снижение и подготовка к посадке. «Затем мы проведем примерно 16 дней на лунной орбите, прежде чем начнем сплошное снижение Blue Ghost. Это даст компании Firefly достаточно времени для калибровки навигационной системы и продолжения научных исследований для NASA», – отметили в Firefly.
Посадочный аппарат планирует приземлиться в районе Маре Крисиум (Моря Бурь) – большого кратера на ближайшей стороне Луны. Blue Ghost отправляется к Луне в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), которая соединяет коммерчески разработанные посадочные аппараты с научными полезными нагрузками NASA для исследований Луны. Научные задачи аппарата включают бурение в поверхностных слоях Луны, сбор образцов и др.